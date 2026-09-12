Всичко за Ламборгини

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$240 000 за суперкола с 602 коня

$240 000 за суперкола с 602 коня

Ламборгини пуска нов модел суперкола - Huracan. Цената й също е супер - 240 000 долара за базовия модел. Според експертите това е моделът с най-добро...

16 септември | 16:43
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