Бизнесменът с ламборгинито в офиса напуска България

Ивайло Пенчев, собственик на "Уолтопия", която произвежда стени за катерене и други спортни съоръжения, днес обяви, че напуска България.

Оплака се, че у нас става все по-лошо място за живеене и бизнес. Това се случи седмица след като компанията му и част от свързаните ѝ фирми са станали жертва на кибератака. IT системите излязоха от строя, а той обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите.

Оказа се, че хакерите са китайски. Сега обаче той заявява, че държавата ни е „брутално неефективна“ и затова се премества в Китай.

Тук е все по-лошо място за бизнес, казва Пенчев.

Дали така мислеше през всичките тези години, когато си сложи специален асансьор в офиса, който да му качва ламборгинито, така че да си го гледа, защото не обича да го кара.

Едни го наричат човек на лукса, други – човек на риска, заради онзи полет с частния си самолет, с който падна, защото не се съобрази с командите на инструкторите.

