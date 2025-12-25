Добър пример на Германия избистри възможни Ai решения

Все повече клиенти на банки в Германия са склонни да използват дигитални канали и решения, базирани на изкуствен интелект, за комуникация и консултации с финансовите институции. Това показва проучване на консултантската компания „Оливър Уаймън“, цитирано от ДПА.

Според данните доверието към препоръките, генерирани от ИИ, постепенно нараства. Около една трета от германските банкови клиенти вече използват такива инструменти или планират да ги изпробват в близко бъдеще. Въпреки този напредък нивото на приемане на напълно автономни ИИ решения в Германия остава под средното за Европа.

Приложенията с изкуствен интелект все по-често се използват като първа стъпка при търсене на банкови продукти, сравнение на оферти и получаване на първоначални съвети, посочва Рене Фишер, съавтор на изследването.

Анкетата е проведена сред 4816 потребители в девет европейски държави, като 609 от тях са от Германия. Резултатите показват, че въпреки отвореността към новите технологии, германските клиенти запазват предпазливо отношение към автоматизирани финансови действия.

Едва 4 процента от анкетираните заявяват, че биха се доверили на ИИ инструмент, който автоматично да извършва преводи между сметки при нисък баланс. Около една четвърт допускат подобна възможност в бъдеще, докато 31 процента не биха я обмислили, а 19 процента категорично отхвърлят използването на автономни агенти с изкуствен интелект, съобщи БТА

