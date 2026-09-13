Обрат! Спад на продажбите на горива по бензиностанциите
Потреблението пада рязко, въпреки по-ниските цени на едро у нас спрямо региона
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Потреблението пада рязко, въпреки по-ниските цени на едро у нас спрямо региона
Кога са необходими наистина дигитални услуги
Кой плаща за сладкото удоволствие
В основата на ръста ще е частното потребление
Увеличаването на минималната заплата си е принцип, просто у нас най-после се възприе
Данни от анализ на ИПИ
Портокалите остават най-предпочитани сред цитрусовите плодове в Kaufland
За 10 г. разходите ни за здраве нарастнали 2,3 пъти
През 2023 повече ще пестим, по-малко ще харчим
Оборотите на магазините намаляват въпреки високите цени
Каква е причината
С арсенал от методи европейците се впускат в целта за намаляване на потреблението на енергия през зимата
Бизнесът губи ценова конкурентоспособност, а хората губят покупателна способност, написа Лъчезар Борисов
Яден по-малко хляб, зеленчуци и млечни продукти
Битовите потребители, болниците и училищата са защитени, ще имат гориво до последно
Според Мартин Димитров по този начин може да се реализира спестяване от поне 15%
Въвеждат две тарифи за потребление
Глобалното потребление на зърнени култури расте и вдига цените на борсите
То е създадено в партньорство с QUBIQO и помага на общинските компании да оптимизират консумацията и ограничат загубите на вода
Причината за поскъпването била повишеното търсене на природен газ в Европа