Обрат! Спад на продажбите на горива по бензиностанциите

Продажбите на горива по бензиностанциите у нас са спаднали с около 20%, съобщи пред бТВ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите на горива. По думите му, ако досега средно на една бензиностанция са се продавали около 10 хиляди литра, в момента количествата са паднали под осем хиляди.

Спадът идва на фона на променена пазарна среда и повишено внимание от страна на потребителите. Данните показват осезаемо свиване на търсенето.

Хаджидимитров подчерта, че вътрешни проблеми в сектора няма и както търговците, така и транспортният бранш остават спокойни. Той посочи, че цените на едро в България са значително по-ниски в сравнение с други държави, като в Гърция разликата достига 30-40 евро на 1000 литра. Въпреки това ефектът върху крайното потребление остава ограничен.

Според него едва около половината от хората, които имат право на държавна помощ заради високите цени на горивата, реално ще се възползват от нея. Това допълнително ограничава потенциала на мерките да стимулират пазара и да компенсират намаленото търсене.

В Бургас цените на едро остават по-високи спрямо останалата част от страната - с около 50 евро на 1000 литра. Това принуждава собствениците на бензиностанции да търсят доставки от други региони, най-често от Стара Загора, за да оптимизират разходите си.

Спадът в продажбите се обяснява и със свито потребление от страна на домакинствата и бизнеса, които ограничават разходите си заради икономическата несигурност. Част от транспортните компании също оптимизират курсовете си и намаляват разхода на гориво, което допълнително влияе върху пазара. Ако тенденцията се запази, секторът може да бъде изправен пред по-дългосрочен натиск върху оборотите и маржовете.

