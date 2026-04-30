Ценови скок при петрола. Геополитиката пак подпали пазарите

Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на войната в Близкия изток, след като информации за възможни нови действия на САЩ срещу Иран разтърсиха пазарите. Инвеститорите реагираха рязко на риска от ескалация, а енергийните цени скочиха. Това засили напрежението върху глобалната икономика и финансовите пазари. Очакванията са нестабилността да се задържи.

Рекорден скок на цените

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с над 5,7 процента до над 124 долара за барел - най-високото равнище от юни 2022 г. Американският лек суров петрол също се повиши, достигайки около 109 долара за барел. Ръстът последва публикации, че Доналд Тръмп ще бъде информиран за нови военни опции срещу Иран, което моментално вдигна напрежението на пазара.

Военният фактор зад скока

Според информацията адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ ще проведе среща с Тръмп, което подсказва за сериозно обсъждане на възобновяване на бойни действия. Перспективата за нов конфликт в региона директно се отразява върху цените на енергийните ресурси.

Пазарите под натиск

Поскъпването на петрола идва на фона на противоречиви сигнали на финансовите пазари. Силните резултати на технологичните компании се сблъскват с геополитическо напрежение и растящи енергийни разходи. „Комбинацията от по-високи цени на петрола и новини за възможни военни действия подкопава настроенията на инвеститорите“, заяви Родриго Катрил от National Australia Bank.

Централните банки в очакване

Вниманието на инвеститорите е насочено и към решенията на Европейската централна банка и Bank of England. Очакванията са лихвените проценти да останат без промяна, но високите енергийни цени могат да усложнят бъдещите решения.

Ормузкият пролив - ключът към кризата

Конфликтът започна на 28 февруари след удари на САЩ и Израел срещу Иран. В отговор Техеран ограничи корабоплаването през Ормузкия пролив - стратегически маршрут за световните доставки на петрол и втечнен газ. Това създаде риск от сериозни прекъсвания в глобалните доставки.

Блокади и застой в преговорите

Въпреки обявеното примирие, САЩ наложиха блокада на иранските пристанища, а преговорите остават в застой. Вашингтон настоява за обсъждане на ядрената програма на Иран, докато Техеран поставя условия, включително контрол върху пролива и компенсации.

ОПЕК+ и ограничените възможности

Междувременно ОПЕК+ вероятно ще обсъди увеличение на добива с около 188 000 барела дневно. Това обаче се случва на фона на отслабване на влиянието на групата след решението на Обединените арабски емирства да напуснат организацията.

Перспективите остават мрачни

Анализатори предупреждават, че дори при увеличение на добива ефектът ще бъде ограничен. „Петролният пазар премина от оптимизъм към реалността на прекъснати доставки“, посочват от ING. Според експерти ще са нужни месеци, за да се възстанови нормалното производство в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com