Наш експерт: Горивната криза се отлага, но рискът не е изчезнал

България се размина с риск от сериозен трус на пазара на горива, след като Съединените щати удължиха в последния момент ключов лиценз за дружествата на „Лукойл“ у нас. Без това изключение финансовите операции на компанията можеха да бъдат блокирани, а работата на рафинерията поставена под въпрос. Решението осигурява стабилност поне до есента и дава време на пазара да избегне шоков сценарий. На фона на напрежението в Близкия изток обаче рискът от недостиг и високи цени в Европа остава реален.

Удължаването на лиценза позволява на рафинерията да продължи да извършва плащания, да купува суров петрол и да поддържа нормалния производствен процес. Според Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация това е решаващо условие, за да няма прекъсване в доставките и срив в работата на сектора. По думите му банките вече имат възможност да приемат плащанията, което запазва дейността на цялата верига.

Най-тежкият сценарий е бил спиране на рафинерията, ако лицензът не беше удължен. Това би поставило под напрежение не само доставките на горива за автомобили, но и по-широки сектори от икономиката, зависими от стабилен енергиен пазар. Засега обаче количествата са налични, рафинерията работи, а България разполага и със запаси от авиационно гориво.

Именно керосинът се превръща в една от най-рисковите точки в Европа. Ограниченията в транспорта през Ормузкия проток и напрежението в Близкия изток вече затрудняват доставките, като около 40% от авиационното гориво за европейския пазар идва от този регион. Бенчев предупреди, че ако нормалните доставки не бъдат възстановени, в следващите седмици може да се стигне до сериозен недостиг.

Първите сигнали за проблем вече се виждат при авиокомпании, които ограничават полети заради липса на гориво. България засега е в по-добра позиция от редица други държави, защото запазва собствена рафинерия и вътрешно производство. Това дава буфер, който може да се окаже решаващ при по-дълбока криза на европейския пазар.

Цените обаче остават под силен натиск. Петролът се задържа над 100 долара за барел, което означава, че сериозно поевтиняване на бензина и дизела в близките месеци не се очаква. Според Бенчев дори при успокояване на международната ситуация цените вероятно ще останат над нивата отпреди конфликта.

Засега няма основания за рязък скок на горивата у нас, но институциите следят пазара за необосновано поскъпване. Контролът върху цените продължава чрез действащите механизми, включително закона, свързан с въвеждането на еврото. Проверки в сектора вече се извършват, а от бранша заявяват, че не очакват да бъдат установени спекулативни действия.

Следващите месеци ще бъдат критични за пазара на горива, защото стабилността ще зависи от развитието на конфликта в Близкия изток, движението на цените на петрола и решенията на европейско ниво. За България най-важното към момента е, че доставките са осигурени, рафинерията работи, а най-опасният сценарий - блокаж на горивата - е отложен.

