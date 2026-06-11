София получава нова директна въздушна връзка с Берлин

Wizz Air пуска нова директна линия от София до Берлин от 20 септември тази година. Полетите до германската столица ще се изпълняват целогодишно 4 пъти седмично - в понеделник, сряда, петък и неделя. Билетите вече са в продажба на сайта и в мобилното приложение на авиокомпанията, като цените започват от 31,99 евро. Новият маршрут разширява възможностите за пътуване от София до един от най-динамичните европейски градове и идва на фона на по-широкото развитие на Wizz Air на българския пазар.

Нов маршрут към една от големите европейски столици

Берлин е сред най-търсените градски дестинации в Европа както за туризъм, така и за бизнес пътувания. Германската столица съчетава силен културен живот, модерна градска среда, историческа памет и активна икономическа сцена. Сред най-разпознаваемите ѝ места са Бранденбургската врата, Райхстагът, Берлинската телевизионна кула, Островът на музеите, останките от Берлинската стена и оживените квартали, които привличат туристи, студенти, предприемачи и хора от творческите индустрии.

Новата директна линия от София улеснява не само кратките градски пътувания, но и връзките между българи, които живеят, учат или работят в Германия. Берлин остава важен център за култура, технологии, стартъпи, образование и международни събития, което прави маршрута интересен за различни групи пътници - от туристи до хора, които пътуват по професионални и семейни причини.

„С огромно удоволствие обявяваме старта на новата ни директна линия от София до Берлин - един от най-динамичните и влиятелни европейски центрове. Този нов маршрут е още едно потвърждение на нашия дългосрочен ангажимент към разширяване на възможностите за лесно и достъпно пътуване за българските пътници. Свързването на двете столици с удобни и достъпни полети отваря нови възможности за културен обмен и икономически партньорства. Вярваме, че с тази нова връзка и благодарение на отличните ни оперативни резултати, нашата обширна мрежа и фокуса върху високото качество на обслужване, пътуването до Германия за българските пътници ще бъде по-лесно от всякога. Let’s WIZZ!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ във Wizz Air.

България става все по-важна в мрежата на Wizz Air

Wizz Air определя себе си като най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, а новата линия до Берлин идва след серия от разширявания на мрежата ѝ у нас. Днес авиокомпанията предлага от България 70 маршрута до 20 държави. Само от София пътниците могат да избират между 39 директни линии до 19 държави.

От началото на операциите си в страната до днес Wizz Air е превозила над 25 млн. пътници от и до София. Общият брой на пътувалите с авиокомпанията в България достига 34 млн. души. Само през 2025 г. компанията е превозила над 2 млн. пътници от столицата и общо над 3 млн. пътници в страната.

През лятото на 2026 г. Wizz Air добави осми самолет в базата си в София и трети самолет в базата си във Варна. Това разширяване дава възможност за повече честоти, нови маршрути и по-гъвкава мрежа от полети, особено в период, в който пътниците търсят едновременно ниски цени, директни връзки и предвидимост.

Повече пътници и по-силен оперативен резултат

Авиокомпанията отчита силни оперативни резултати и в по-широката си мрежа. Само през май 2026 г. Wizz Air е превозила над 7 млн. пътници, което е ръст от 26% на годишна база. Текущият коефициент на изпълнение на полетите е 99,6%, с което компанията подчертава позицията си на превозвач, който залага на достъпно пътуване и стабилно обслужване.

На фона на динамиката в авиационната индустрия Wizz Air посочва, че е хеджирала 70% от необходимите количества авиационно гориво за летния сезон на 2026 г. и за следващите 18 месеца. Това е мярка, която цели по-голяма предвидимост при разходите и по-стабилно планиране в среда, в която цените на горивата остават важен фактор за авиокомпаниите.

Новата линия София-Берлин се вписва в тази по-широка стратегия - повече директни връзки от България, по-добро покритие на ключови европейски градове и разширяване на пазарите, към които българските пътници имат устойчив интерес. За София маршрутът добавя още една важна столица към картата на целогодишните полети, а за пътниците означава по-лесен достъп до Германия без прекачване.

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