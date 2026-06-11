Кой няма право на отпуск това лято

Всеки работник или служител - съгласно Кодекса на труда - има право на платен годишен отпуск, който обикновено е 20 работни дни (има и служители с повече).

Малко по-особно стоят нещата с лицата, за които това е първа работота в живота, с една дума младите хора. Тяхното право на годишен отпуск идва след като направят 4 месеца трудов стаж – без значение е дали този стаж е при един или повече работодатели. Веднъж придобито, правото на платен годишен отпуск се запазва до края на трудовата дейност на работника или служителя, пише Фокус.

Казано по-просто: Ако първият ви работен ден е бил на 10 май 2026 година, не планирайте лятна отпуска. Ще можете да излезете в почивка чак на 11 септември.

Важно: При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 4 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда.

Необходимо е работникът или служителят да подаде писмено искане до работодателя, с което да поиска да му бъде разрешено да ползва платен годишен отпуск, като посочи размера му в работни дни и датата, считано от която да започне ползването.

В разпоредбата на чл. 173, ал. 2 КТ е регламентирано задължението за работодателя да разрешава на работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ за дните на съответните религиозни празници, но не повече от източноправославните празници по чл. 154 КТ.

Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното се определят от Министерския съвет (чл. 173, ал. 3 КТ). Празниците през 2024 г. са определени с Решение № 804 на МС от 17.11.2023 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното.

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