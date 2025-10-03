Нов вид отпуск. Родителите ликуват

Нов вид отпуск предвиждат Министерството на труда и социалната политика и водещите синдикални организации. Те обединяват усилия около предложение, което може да промени ежедневието на хиляди български семейства. Става дума за нов вид родителски отпуск, който да позволи на родители на деца до 12-годишна възраст да работят дистанционно по време на лятната ваканция.

Какво предвижда законопроектът?

Съгласно предложението, родителите (или осиновителите) на ученици до 12 години ще имат право да предложат изменение на трудовото си правоотношение, така че да съчетаят по-лесно професионалните си задължения с грижите за децата през летните месеци. Подобна възможност вече съществува в чл. 167б от Кодекса на труда, но е ограничена само за родители на деца до 8 години и за лица, грижещи се за роднини със сериозни здравословни проблеми.

От социалното министерство подчертават, че разширяването на тази мярка ще подпомогне изпълнението на задълженията по Закона за закрила на детето, според който децата до 12 години не трябва да бъдат оставяни без надзор.

Синдикалните позиции: подкрепа, но и критика

Конфедерация на труда „Подкрепа“ приветства инициативата, но отбелязва, че реалното приложение на подобна мярка остава ограничено. „В цели сектори като здравеопазване, транспорт, търговия и производство, дистанционната работа е практически невъзможна“, се казва в становището на синдиката. Според тях, само ограничен брой служители – предимно в административни и IT дейности – могат да се възползват от подобна гъвкавост.

От „Подкрепа“ настояват за законодателни промени, които да разширят кръга на лицата, имащи право на този вид отпуск, и предлагат той да се ползва без необходимост от съгласие на работодателя – стъпка, която би увеличила реалната достъпност на мярката.

КНСБ: Време е за целеви родителски отпуск

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отива още по-далеч, като предлага новият режим да бъде оформен като отделен вид целеви родителски отпуск, подобен на съществуващите в Кодекса на труда. Това би позволило ползването му да не зависи от волята на работодателя и би обхванало по-широк кръг работещи родители.

Какво предстои?

Предстои дебат в Народното събрание, където ще се обсъжда не само възможността за дистанционна работа през лятото, но и дали родителите да могат да предлагат промени в трудовото си правоотношение и през останалата част от годината. Очакванията са, че темата ще предизвика широка обществена дискусия, особено в контекста на нуждата от по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот.

