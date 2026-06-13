Държавата пуска виртуална платформа за бърза преквалификация
МТСП надгражда обученията по НПВУ след над 200 хиляди обучени в дигитални умения
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МТСП надгражда обученията по НПВУ след над 200 хиляди обучени в дигитални умения
Наталия Ефремова обяви устойчивостта на пенсионната система за ключов приоритет
хората могат да получат три форми на подкрепа
Инициативата „Vivacom Регионален грант“ печели трето място в категория „Общество“ за приноса си към развитието на местните общности в България
Социалното министерство и синдикатите с обща идея
Увеличението ще вдигне доходите на близо 600 000 души
До момента по нея са платени около 400 млн. лв. на фирми
С устройствата учениците ще могат да се включат в дистанционната форма на обучение
И през новата учебна година еднократна помощ да получат първокласниците от бедни семейства предлагат от МТСП
По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете
Става дума за продължително безработни лица
Според публикувани за обществено обсъждане промени, парите за помощта също ще бъдат увеличени
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