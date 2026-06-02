Държавата пуска виртуална платформа за бърза преквалификация

Нова виртуална платформа за онлайн обучение ще стартира през юни и ще даде по-бърз достъп до развитие на знания и умения, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Платформата е създадена от МТСП с инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към широк кръг потребители - безработни, заети, предприемачи, млади хора и опитни специалисти.

Ефремова представи проекта по време на форума Green Transition, който се провежда в София. Акцентът пада върху дигиталните, зелените и новите умения, включително работата с изкуствен интелект.

Платформа за учене според времето на хората

Министър Ефремова подчерта, че новата платформа е отговор на спешната необходимост от бърз и удобен достъп до обучения и различни форми за развитие на уменията. Идеята е хората да могат да учат онлайн тогава, когато им е удобно, без да зависят от фиксиран график или физическо присъствие.

„Платформата, която е създадена с инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), ще предоставя възможност на неограничен кръг хора - без значение дали са безработни, заети, предприемачи, млади или по-опитни специалисти - да използват свободното си време тогава, когато им е удобно, за да преминават онлайн обучения“, обясни министър Ефремова.

По думите ѝ чрез новия инструмент ще може да се надгради постигнатото досега в обученията. Само по Плана за възстановяване и устойчивост над 200 хиляди души вече са обучени в дигитални умения, а още 30 хиляди са се възползвали от други възможности по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Дигитални, зелени и AI умения излизат на преден план

МТСП ще насочва подкрепата си към обучения, които отговарят на промените в икономиката и пазара на труда. Сред приоритетите са подобряването на зелените и дигиталните умения, както и работата с изкуствен интелект - области, които все по-често определят конкурентоспособността на работната сила.

Ефремова отбеляза, че министерството не започва от нулата при разработването на инструменти за квалификация и преквалификация. Според нея политиките се изграждат върху данни и анализи, а не само върху общи прогнози за бъдещето на професиите.

„Основаваме политиките си на данни и анализи. Затова подготвяме нова, значително по-задълбочена статистическа прогноза за развитието на пазара на труда. Чрез нея ще анализираме кои професии постепенно отпадат, кои ще се развиват и какви нови умения ще бъдат необходими на работната сила“, обясни Ефремова.

Различни мерки за различни групи на пазара

Министърът посочи, че МТСП подготвя програми и мерки според спецификата на отделните групи на пазара на труда. Сред тях са младите специалисти, хората с увреждания, хората с по-труден достъп до образование, както и по-висококвалифицирани професионалисти, които искат да надграждат знанията си.

Този подход цели да избегне еднакви решения за хора с различни потребности. За част от работещите основният проблем е липсата на време, за други - липсата на техника или увереност в дигиталната среда, а за трети - нуждата от по-кратък път към нова квалификация.

„През годините вече сме изградили редица инструменти за подкрепа на ученето през целия живот. Въведохме електронните ваучери за обучение и възможностите за онлайн обучение. По-късно създадохме условия и за асинхронно обучение, което позволява да учиш по всяко време“, каза министърът на труда и социалната политика.

Дигитални клубове в над 1200 населени места

Ефремова представи и ролята на дигиталните клубове, създадени по НПВУ в над 1200 населени места в страната. Те разполагат с високоскоростен интернет и трябва да осигурят достъп до онлайн обучение и дигитални ресурси за хора, които иначе трудно биха стигнали до такива възможности.

Тези пространства са насочени към безработни, към хора без техническа възможност да учат от дома си и към потребители, които не знаят откъде да започнат. Така онлайн обучението се свързва не само със платформата, но и с физическа мрежа за достъп в различни части на страната.

Значението на тези клубове е особено голямо за по-малки населени места, където липсата на техника, интернет или подкрепа може да се превърне в реална бариера пред квалификацията. МТСП поставя акцент именно върху преодоляването на тази дистанция между възможностите на пазара и хората, които най-трудно достигат до тях.

По-кратки пътеки към нова квалификация

Министър Ефремова допълни, че на базата на статистическите прогнози за потребностите на пазара на труда ще се подготвят по-гъвкави форми на обучение и по-кратки пътеки за придобиване на квалификация. Това е особено важно в сектори, в които технологиите променят изискванията по-бързо, отколкото традиционното образование успява да реагира.

Част от тези процеси ще бъде валидирането на знанията, придобити по неформален път. Така хора, които вече имат практически умения, но не разполагат с официален документ за тях, ще могат по-лесно да ги докажат пред работодатели или да ги използват като основа за следващо обучение.

Сред предвидените инструменти е и въвеждането на индивидуална сметка за обучение. Тя трябва да даде по-гъвкав модел за развитие на уменията през целия живот и да насочи подкрепата към реалните нужди на хората, работодателите и икономиката.

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