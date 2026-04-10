Колко пари трябва да имате на влог, за да не работите никога повече?

Представете си свят, в който вече не е нужно да се тревожите за сметки и работите само когато ви се иска. Това не е приказка, а резултат от добре обмислена финансова стратегия, разработена от икономисти в университета Тринити през 1998 г.

Методът се нарича „Правило на Троицата“ или „правилото на трите“ и днес се е превърнал в един от най-важните стълбове на личните финанси, пише Blikk. Но какво е това и как работи?

Раждането на правилото за 4 процента

Правилото на Троицата е плод на въображението на трима брилянтни икономисти - Филип Л. Кули, Карл М. Хъбард и Даниел Т. Уолц. Те разработват този метод, като анализират финансови данни от 1925 до 1995 г. Целта на тяхното изследване е да намерят инвестиционна стратегия, която да позволява редовни тегления без риск от изчерпване на спестяванията. Резултатът?

Едно просто, но брилянтно правило… Ако спестите 25 пъти повече от годишните си разходи, можете да използвате 4 процента от натрупания си капитал годишно, като същевременно поддържате финансова стабилност.

Как работи на практика

За по-голяма простота, а не за по-реалистична представа - ако някой има спестявания от 250 000 евро, той може да изтегли 10 000 евро през първата година, приблизително 830 евро на месец. След това тази сума се коригира спрямо инфлацията и се приема, че спестяванията са достатъчни за 30 години.

„Това правило за 4% се превърна в мантрата на движението FIRE (ранно пенсиониране): спестявайте двадесет и пет пъти годишните си разходи и никога повече няма да се налага да работите. Това беше вярно... до 1995 г. Но оттогава са минали 25 години и някои неща са се променили. До 90-те години на миналия век доходността по 10-годишните американски държавни облигации беше 6-10%, а от края на 60-те години на миналия век никога не е падала под 5,7%. Но дори преди това е имало само много кратък период, когато е била под 4%. Днес е твърдо 0,65% или нула, шестдесет и пет“, отбеляза финансов експерт през 2020 г.

Тогава, преди шест години, изчисленията показваха, че от сума от приблизително 875 000 евро би било възможно да се извлекат приблизително 1600 евро на месец, но след 45 години средствата ще се изчерпят.

Това правило не отговаря на два въпроса - откъде да вземем четвърт милион евро в депозитна сметка и какво да правим по време на периоди на рекордна инфлация, като тази, която наблюдавахме през последните две или три години. То обаче предполага, че инвестициите - като акции и облигации - растат в дългосрочен план и че съществуват подходящи инструменти за това.

Цената на финансовата независимост

Разбира се, този метод не е магически и не гарантира пълна сигурност. Колебанията на финансовите пазари, промените в инфлацията или неочакваните разходи - като здравословни проблеми или ремонти на дома - могат да повлияят на вашата стратегия.

Ето защо Правилото на Троицата е по-скоро насока, отколкото установен закон. Създателите му също така подчертават, че планът може да се нуждае от корекции от време на време, за да се адаптира към промените в живота.

Защо това е важно за нас?

Правилото на Троицата е от интерес не само за финансови експерти, но и за всеки, който търси дългосрочна финансова сигурност. Благодарение на своята простота и яснота, то може да се прилага от всеки, който е готов съзнателно да планира и спестява.

Освен това то е предназначено не само за тези, които се готвят за пенсиониране, но и за млади хора, стремящи се към финансова независимост.

Бъдещи перспективи

Глобалната икономическа ситуация се променя, но Правилото на Троицата остава на преден план. Въпреки че основите на метода са стабилни, съвременните финансови инструменти и глобалните икономически тенденции могат да поставят нови предизвикателства. Сигурно е обаче, че Правилото на Троицата е инструмент, който ви помага да разберете по-добре финансите си и да планирате по-съзнателно бъдещето.

Така че, ако все още не сте помислили колко пари са ви необходими за пълна финансова свобода, време е да вземете калкулатор и да започнете да планирате. Правилото на Троицата показва пътя - останалото до голяма степен зависи от вас!

