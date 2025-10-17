Българският бизнес увеличава заплатите, но стяга редиците преди 2026 г.

Българският пазар на труда навлиза в период на по-бавен растеж и повишена предпазливост. Последните данни от TRS Bulgaria 2025, най-голямото проучване на възнагражденията и придобивките у нас, показват, че ръстът на заплатите е само 6% – с 1 процент под очакванията, а разликата между столицата и останалата част от страната продължава да се разширява.

Въпреки рекордния брой участващи компании, бизнесът все по-често признава, че не планира ускорение в заплащането през следващата година и се подготвя за новите изисквания на Директивата за „Равно заплащане“, която влиза в сила през 2026 г.

Компаниите набират персонал, но не и темпо

В тазгодишното издание на Проучването на Mercer Marsh Benefits са участвали 568 компании (с 5% повече спрямо миналата година) и 136 560 служители от 14 индустрии. Макар броят на участниците да е рекорден, ръстът в заетостта се забавя.

37% от компаниите са увеличили персонала си, докато при 4% се наблюдава намаление, а половината са запазили числеността на екипите без промяна.

Най-търсени остават специалистите в сектора на информационните технологии, докато търговията на дребно продължава да отчита най-високо текучество – 28%, при 8% във фармацията и 10% при бързооборотните стоки.

Общото ниво на доброволно напускане остава 10%, въпреки че през 2024 г. 32% от служителите са възнамерявали да сменят работа – знак за известна стабилизация, но и за задържане на кадри без особено ентусиазъм.

Ръст от 6% в заплатите – под плана и под очакванията

Средното увеличение на възнагражденията е 6%, с 1 пункт по-ниско от планираното. Това поставя България на нивото на Източна Европа (5,58%), но далеч от динамиката на последните две години.

Компаниите дават консервативни прогнози за 2026 г., като не очакват ново ускорение.

Секторите с най-бърз растеж на заплатите са високите технологии и фармацията, докато търговията на дребно и производството остават под средните стойности.

По длъжности увеличенията са: 6% за висшия мениджмънт, 8,3% за мениджърите, 8,6% за специалистите и 10,5% за оперативния персонал.

„Отчитаме 6% ръст при около 5,6% инфлация, която е и най-високата от октомври 2023 г. насам. Компаниите гледат консервативно към 2026 г., предвид икономическата реалност“, коментира Стела Юлзари, старши консултант в Mercer Marsh Benefits.

Пропастта между София и страната се разширява

Столицата продължава да води по заплащане с 4% над средното за страната, но регионалното разслоение се задълбочава.

В сектора „Производство“ средната разлика в заплащането спрямо останалата част от страната е 19%, а при оперативните позиции – 23%. В IT сектора разликата достига 5%, като заплатите в София са най-високи във всички категории – мениджърска, експертна и оперативна.

Секторите с най-високи доходи остават високите технологии, фармацията и изнесените услуги, като възнагражденията в IT сферата са 19% над средното за пазара.

Тази тенденция затвърждава структурното неравенство между регионите – производствените, търговските и финансовите дейности остават концентрирани извън столицата, но без да догонват нивата ѝ.

Директивата за „Равно заплащане“ – нов натиск върху бизнеса

„Спазването на законовите изисквания е основният двигател (93%) за компаниите, за да подготвят организацията и служителите си за прилагането на стратегията за прозрачност“, коментира Татяна Добрева, консултант в екипа на Mercer Marsh Benefits.

Пазарната конкурентоспособност и ангажираността на служителите са на второ място сред мотиваторите (по 53%).

Основните предизвикателства пред фирмите ще бъдат обучението на лидерите (53,52%), познаването на международното законодателство (53,02%) и съгласуването на вътрешните политики.

Очаква се директивата да бъде транспонирана до 7 юни 2026 г., а компаниите с над 100 служители ще трябва да гарантират равнопоставеност на заплащането и пълна прозрачност на възнагражденията.

Бонуси, придобивки и технологични тенденции

83% от компаниите имат схема за променливо възнаграждение – бонуси или премии, а 46% предлагат допълнителни комисионни при продажби. Променливото заплащане остава стабилно, като само при висшия мениджмънт се отчита увеличение от 2%.

Нивата са: 25% от брутната заплата при управителите и висшия мениджмънт, 17% при мениджърите и 10% при специалистите и оперативния персонал – без промяна от 2020 г. насам.

Компаниите най-често инвестират в реферални програми (900 лв.), коледни бонуси (300 лв.), ваучери за храна (200 лв.) и здравни застраховки (47 лв.). Средно за пазара служителите получават пет допълнителни дни отпуск.

На глобално ниво технологичният сектор ускорява иновациите. „Инвестициите в изкуствен интелект и облачни технологии водят до рязко увеличение на капиталовите разходи и търсене на специалисти, особено в Западна Европа“, отбелязва Гай Маршал, European Technology Industry Commercial Leader в Mercer Marsh Benefits.

Пазар, който расте без увереност

Въпреки че TRS Bulgaria 2025 отчита рекордно участие, изводите от проучването не са безоблачни. Заплатите растат, но под планираното; регионалните различия се задълбочават; а бизнесът влиза в 2026 г. предпазлив, обременен от нови регулаторни изисквания и натиск за прозрачност.

Българският пазар на труда остава стабилен – но стабилност, която все повече прилича на застой.

