Излязоха смвайващи факти за лудостта с имотите в София

Цените на жилищата в София са нараснали над 2,8 пъти за период от девет години и половина.

Къщите и апартаментите в столицата са поскъпнали с над 181% спрямо 2015 г., показват данни на Националния статистически институт към края на второто тримесечие на годината. Това нарежда София на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класация за поскъпване на имотите.

Цените на апартаментите ново строителство в София през второто тримесечие на годината са с над 165% по-високи спрямо 2015 г., показват данните на НСИ. При съществуващите апартаменти поскъпването за същия период е по-голямо - със близо 190%.

Така столицата държи първото място по поскъпване и на старите жилища, и на новите. Данните за такъв дълъг период от време показват, че в София има сериозно търсене както на ново строителство, така и на съществуващи къщи и апартаменти.

На второ място в класацията е Варна с общо повишение на цените с 150% за девет години и половина. Поскъпването на новото строителство в морската столица е със 122%, а при съществуващите жилища повишението на цените за периода е със 168%.

На трето място сред шестте най-големи града в страната се класира Пловдив със 148% общо повишение на цените на имотите за период от девет години и половина. В града под тепетата повишението на цените на новото строителство за периода е със 134%, а старите жилища са поскъпнали със 162%.

Повишението на цените на апартаментите и къщите в Пловдив и във Варна за дълъг период от време е почти идентично. И в Пловдив, и във Варна има значителна разлика при повишението на цените на новото строителство и старите апартаменти за период от девет години и половина.

И в двата града поскъпването на сторите жилище е по-голямо, отколкото на новото строителство. При новото строителство движението на цените много зависи от това какви нови сгради излизат на пазара - в кой квартал се намират, както и от типа строителство, дали е луксозен затворен комплекс или по-обикновена кооперация.

На четвърто място по поскъпване на имотите за период от девет години и половина е Русе. От НСИ не са обявили данни за поскъпването на новите жилища, но при старото строителство повишението на цените в града за периода е със 149%.

Топ пет на градовете с най-голямо поскъпване на имотите се допълва от Стара Загора. Повишението на цените на новото строителство в града за девет години и половина е със 126%. При старото строителство повишението на цените в града е със 124%.

В повечето градове в страната с над 120 хил. жители поскъпването на старите жилища за такъв дълъг период от време е по-голямо от това на новото строителство. Но Стара Загора е изключение.

Последното шесто място в класацията за поскъпване на имотите в най-големите градове е за Бургас. Цените на жилищните имоти в морския град са нараснали средно със 122 на сто спрямо 2015 г., което е малко над два пъти, показват данните на НСИ.

Като ситуацията при новите и съществуващите къщи и апартаменти е подобна на тази във Варна, но тук разликата в движението на цените е още по-голяма.

При новите апартаменти в Бургас поскъпването е с над 63%, а при жилищата в съществуващи сгради повишението на цените е доста по-голямо - с близо 170%. Разликата в поскъпването на старите и новите жилища е над 100%.

Общо за страната жилищата за периода са поскъпнали със 147%, или близо два пъти и половина, като при движението на цените на новото и старото строителство има преднина за съществуващите жилища. Апартаментите в стари сгради са поскъпнали със 159%, а ръстът на цените на новото строителство е със 128%.

