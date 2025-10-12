Публичният сектор превзема местните пазари на труда

Все по-голяма част от българските общини живеят благодарение на държавната заплата. Нов анализ на Института за пазарна икономика показва, че публичният сектор се е превърнал в основен работодател в близо една пета от общините, докато частният бизнес губи позиции. Икономистите предупреждават, че тази зависимост изкривява местните пазари на труда и задушава предприемаческия потенциал на цели региони.

Държавата като работодател номер едно

Държавата се превръща в основен работодател в близо 20 процента от общините в страната, показва анализ на Института за пазарна икономика.

Данните показват още, че частният сектор изостава в заетостта и заплатите и че алтернатива за работа, извън публичния сектор, има предимно в райони от Северозападна, Западна и Североизточна България.

В значителен брой от общините, държавата вече е най-големият работодател. Освен публичния сектор и държавните предприятия, други възможности за трудова заетост няма. Районите са с лоши демографски тенденции и без инвеститорски интерес, но общините поддържат пълния си капацитет от административни дейности и това изкривява местните трудови пазари, посочват анализаторите и дават примери с общините Трекляно, област Кюстендил и Бойница, област Видин, където частен сектор реално няма. Там е най-високият дял на наетите в публичния сектор, съответно 89% и 93%.

Изкривени пазари и нужда от реформа

Като интересен пример от Института за пазарна икономика посочват дела на наетите в обществения сектор в Раднево – 81%, където са и едни от най-високите заплати в страната, заради водещото място на енергийните компании.

В 46 общини повече от половината от работещите са наети в обществения сектор, предимно в няколко района на Северозападна и Североизточна България, по границата със Сърбия и в някои части на Стара планина.

Така от 265 общини в страната в повече от 17% публичният сектор е основен работодател, което според икономистите налага частична териториално-административна реформа, намаляване броя на общините и на дублиращите се административни функции.

