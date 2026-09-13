Революция в заплатите: Всеки служител проверява колко получават колегите му
Това предвиждат подготвените промени в Закона за защита от дискриминация
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Това предвиждат подготвените промени в Закона за защита от дискриминация
Международният Top Employers Institute отличи компанията с престижен сертификат на световно ниво, който потвърждава постиженията ѝ в ключови направле...
Европейска директива промяна изцяло договорите у нас
В 17% от общините държавата е най-големият работодател, а частният сектор почти не съществува
Търговската верига заслужи четири златни отличия и един бронз за работодателските си практики
Компанията получи четири отличия в престижния конкурс Career Show Awards 2025
Компанията реставрира и превърна Централни хали в съвременно пространство с историческа и социална стойност
Лидерът в ритейла постигна рекорд с максимален резултат от 100% в девет от водещите категории
Броят на служителите на компанията в столицата вече е близо 1900 човека
От 12 до 26 август всеки желаещ може да подкрепи своя фаворит
Ето на какви дни почивка имаме право през 2024 г.
Има над 4100 служители
Ритейлърът оглави класацията с екип от близо 7500 души
Веригата получи признание за постиженията си в областта на развитието на човешките ресурси от престижния международен институт Top Employers Institute
Юли Тонкин зарадва служител
Компанията бе отличена в годишните награди за най-добър работодател Career Show Awards 2023
Компанията е Любим международен работодател и носител на още 28 отличия и награди в областта на човешките ресурси
Компанията получи злато за стратегията си за баланс работа-личен живот и за постиженията на екип „Подбор“
Компанията бе отличена със златен медал и за своята Стратегия за работодателска марка
В надпревара за отличието тази година влизат 95 компании