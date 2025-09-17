Избраха най-добрия работодател в бързооборотния сектор

Седмото издание на водещите награди за най-добър работодател в България Career Show Awards 2025 отличи Лидл България като най-добър работодател в сектора на бързооборотната търговия. Компанията заема лидерското място трета поредна година. В още три от категориите смарт ритейлърът заслужи злато – „Стратегия за ангажиране на служители“, „Изключителни екипни постижения“ и „Стратегия за работодателска марка“, както и бронз в категория „Привличане на таланти“.

Устойчивите усилия за цялостна грижа към служителите, обучителни и кариерни възможности, наред с иновации в привличането на таланти и интегриране на младите хора на пазара на труда, отреждат призовото място в оспорваната категория за най-добър работодател.

Пазарният лидер за изминалата година постига високите си резултати благодарение на високата ангажираност на екипа, насърчена от споделени ценности, част от корпоративната култура, както и иновативни формати за развитие на лидерски и професионални умения. Вътрешната обучителната програма „Уменията на 21 век“, разгърнала се в първи образователен видеокаст, наред с поредицата от събития в подкрепа на кариерното ориентиране на младежи и техните родители Career UP, заслужиха високата оценка на журито в категориите за ангажираност и екипни постижения.

„Развълнувани сме от това признание, а фактът, че го получаваме за трета поредна година е доказателство, че усилията ни са устойчиви. Водени от грижа и отговорност – към нашите над 4200 служители и цялото общество, инвестираме както в по-добри условия и среда на работа, така и в култура, в която лидерство и екипност са действия, а не понятия. Уверени в подкрепящата професионална среда, развиваме и младежките си програми за заетост, които се радват на изключителен интерес, а сплотеността на екипа ражда забележителни доброволчески инициативи в унисон с корпоративната ни отговорност“, сподели Катерина Шопова, Управител и Директор „Човешки ресурси“.

Лидл България от години устойчиво инвестира и развива своите програми за младежка заетост – стажантска и практикантска, които дават шанс на хиляди млади хора, включително завръщащи се от чужбина, да стартират кариерата си в сектора на търговията на дребно в компания с високи международни стандарти и множество възможности за развитие в среда на доверие и подкрепа. 440 ученици от цялата страна преминаха това лято през практикантската програма, работейки в магазините на търговската верига, а 16 стажанти бяха част от стратегически екипи в Централния офис на компанията като 7 от тях удължиха стажа си в изпълнение на проектните си разработки.

Новината идва съвсем скоро след като Лидл България получи златен медал от Investors in People – един от най-престижните международни стандарти за оценка на това как организациите управляват, развиват и подкрепят своите хора. Компанията е първата и единствена в България, отличена спрямо актуалната методология на сертифициране с това високо признание, и единствената от групата на Lidl с подобна награда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com