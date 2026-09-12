Бюджетът получи диагноза. Сега властта трябва да приложи лечение
Икономистът Адриан Николов вижда опит за връщане на ред във финансите, но очаква по-смели решения още през 2027 г.
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Икономистът Адриан Николов вижда опит за връщане на ред във финансите, но очаква по-смели решения още през 2027 г.
Икономисти предупреждават за растящ дефицит, дълг и риск от европейска процедура
ИПИ отчита огромна разлика между разходи и крайни цени, секторът под натиск за обяснения
Предупреди за сценарий със 150 долара за барел, рискът идва от блокирания Ормузки проток
Икономисти предупреждават, че проблемът е в рекордната смъртност
Би дори и Челопеч
Финансисти предупреждават за риск от неконтролируеми разходи
Регионална класация разкрива изненадващи лидери
Държавата държи общините зависими, а 11% от БВП вече отиват за чиновници
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Повече гъвкавост в механизма за МРЗ и ревизия на имотните данъци са неизбежни
Икономистите очакват положителен отговор в доклада от началото на юни
Той обърна внимание и върху допълнителните 7 милиарда дълг, които няма да влязат в бюджета
Инфлацията ни е само 0,1 над средната в зоната към декември
3129 лв. средна заплата в столицата, 1519 лв. - в Благоевград
София е на почти 130% от европейското ниво на икономическо развитие
Когато имате ръст на данъчните приходи с над 12%, очевидно икономиката се представя добре
Към днешна дата 86,6% от щата на ОДМВР и СДВР е зает от служители, изпълняващи дейности „на терен“