Икономист бие тревога! Заплашва ни „Жан-Виденова зима“

България е изправена пред сериозно фискално изпитание. Ако не бъдат взети навременни мерки,

държавният бюджет може да се превърне в следващата политическа буря.

Икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов предупреди пред БНР, че страната върви към висок дефицит и възможна бюджетна криза, ако управляващите не овладеят харченето и ръста на заплатите.

Три решения за спасение от дефицита

„Потенциалните проблеми, свързани с фискалната политика, причиниха политическата криза и неразбория“, заяви Лъчезар Богданов. По думите му част от управляващите – и със сигурност ГЕРБ – вече осъзнават, че ще бъде изключително трудно да се състави бюджет с приемливи параметри и нисък дефицит.

Според икономиста, страната ще избегне фискалната пропаст само ако се предприемат три ключови решения: да се стимулират инвестициите и бизнес растежът, да се харчи по-разумно и да се спре лавинообразното нарастване на държавните разходи.

„Когато една част от управляващите предлагат повече разходи и повишаване на заплати в силовите ведомства или по-широка субсидия за определена сфера, ще се търси вариант, при който да се носи политическа отговорност“, подчерта Богданов.

Той добави, че в България обичайно първо се допуска проблемът да се разгърне в пълен мащаб, преди да се търси решението му.

Икономиката расте, но харченето я поглъща

Богданов оцени икономическата ситуация като „по-скоро добра“, но предупреди, че опасността идва не от приходите, а от разходите. Според него през 2025 г. икономиката ще продължи да се развива стабилно, а резултатът вече се вижда в доброто изпълнение на приходната част на бюджета.

„Проблемът за 2025 г. е видимо в разходната част, защото не може да се похарчат 25% за увеличаване на заплатите“, заяви икономистът. По думите му приходите растат – ДДС и подоходният данък се увеличават – но харченето изпреварва възможностите на бюджета. „За следващата година ще трябва да има приоритизиране на разходите и няма да може да се даде на всички по много“, уточни той.

Ако обаче тези решения не бъдат взети, последствията може да са тежки: „Ако догодина не се предприемат правилните мерки в бюджета, може да имаме „Жан-Виденова зима“, предупреди Богданов.

Опасност от криза при 30% ръст на заплатите, но без риск за еврото

Икономистът беше категоричен – ако и през следващата година се допусне изпреварващ ръст на заплатите с до 30%, държавата ще се изправи пред истинска бюджетна криза. „Ще трябва нещо да се направи и да се промени“, каза той, като посочи, че контролът върху публичните разходи ще е решаващ за стабилността.

Все пак Богданов внесе и доза оптимизъм: според него няма опасност България да не влезе в еврозоната на 1 януари 2026 г. Това означава, че страната все още има време да стабилизира финансите си и да избегне фискален срив. Но както предупреди икономистът – „ако проблемът бъде оставен да расте сам, решението му ще дойде твърде късно“.

