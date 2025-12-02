Власт, синдикати и работодатели на ключова среща за Бюджет 2026

Синдикати, работодатели и финансовото министерство влизат в нов кръг преговори за промените в бюджета за 2026 г.

Синдикалните организации настояват увеличението на заплатите в държавния сектор да бъде 10%, а не 5%, което ще изисква около 300 млн. евро допълнително финансиране. Бизнесът пък категорично отхвърля планираното вдигане на данък „дивидент“ и идеята за задължителен софтуер за търговците.

Предвижда се осигурителната тежест да бъде намалена до един процентен пункт.

От властта заявяват, че проектобюджетът няма да бъде оттеглен от парламента, а корекциите ще бъдат внесени между първо и второ четене.

