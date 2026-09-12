Бюджет 2026 се превръща в тест за дисциплина и реформи
Експерти предупреждават, че механичните съкращения няма да стигнат, ако не се промени начинът, по който харчат големите публични системи
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Експерти предупреждават, че механичните съкращения няма да стигнат, ако не се промени начинът, по който харчат големите публични системи
Твърдения за скрит дефицит и по-високи реални цени разклащат икономическата картина
Говори икономистът Лъчезар Богданов
Предупреди за сценарий със 150 долара за барел, рискът идва от блокирания Ормузки проток
Спокойно може да се приеме до Коледа, казва икономистът Богданов
Винаги е имало обрати за бюджета, сега са по-бурни, казва икономистът
Икономистите настояват за спиране на лавинообразния ръст на разходите и по-бавно увеличение на заплатите
Икономиката расте, приходите са стабилни, но харченето изпреварва всичко
Сегашният икономически екип на САЩ се опитва да обърне макроикономическите дисбаланси и развитие
С ад-хок мнозинства се вземат решения, които натоварват бюджета с милиони на година
Когато имате ръст на данъчните приходи с над 12%, очевидно икономиката се представя добре
Необходимо е обаче разрешаване на политическата криза у нас, смята икономист
Освен че трудът поскъпва, в следващите 10-12 години работната сила ще намалее с над 400 хиляди души
Въпросът е дали ще се вместим в критериите преди отчитането им за конвергентния доклад за България
Говори Лъчезар Богданов
Мнението е на Лъчезар Богданов
Ако някой чака, че ще продължат да падат лихвите и ще стават все по-изгодни ипотеките - няма накъде
Според експертите повече пари с по-ниски данъци се събират по два начина
По думите на Лъчезар Богданов има много дупки в българската данъчна система
Лъчезар Богданов коментира в социалните мрежи данни за печалби от 2,5 млрд.