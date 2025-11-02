Тревожни прогнози за бюджета! Разум сега или болка след две години

Бюджетът за 2026 година още не е представен официално, но вече тревожи икономистите. След седмици на коалиционни спорове и срещи с работодатели и синдикати започват да се очертават параметри, които според експерти могат да доведат до опасно задлъжняване и фискален срив. Държавата харчи твърде много и твърде бързо, а последствията – както предупреждават анализаторите – могат да се усетят още през следващите две години.

Финансовата дисциплина под натиск

„Обикновено резултатите от неразумното управление на публичните финанси се усещат със закъснение“, каза пред бТВ Лъчезар Богданов, главен икономист в Института по пазарна икономика. Той предупреди, че цикълът на прекомерни харчове и заеми винаги завършва с болезнена корекция: „Колкото повече се отлага сега, толкова по-силна ще бъде болката после.“

По думите му най-належащата мярка е овладяването на ръста на разходите, без да се прибягва до драстични орязвания. „Икономиката расте, безработицата е ниска, доходите се повишават – но не можем да харчим с темп от 24%, когато инфлацията е между 3 и 4%. Това неизбежно ще избие в огромен дефицит“, коментира икономистът.

Осигуровките и заплатите – фискалната мина под повърхността

Богданов изтъкна, че дискусията за минималната работна заплата и нейното увеличение с 15% отклонява вниманието от далеч по-сериозния проблем – ръста на осигурителната тежест. „Увеличението с два процентни пункта означава, че всеки българин ще трябва да извади още около 60 лева месечно от джоба си“, обясни той и добави, че това ще удари най-вече малкия бизнес и ще насърчи сивата икономика.

През последните години България е страната с най-бързо растящи заплати в публичния сектор, което според експертите допълнително раздува разходите. „Колкото повече увеличавате осигурителната тежест, толкова повече потискате легалната, декларирана заетост“, посочи икономистът, като призова държавата да търси по-балансиран модел, при който растежът на разходите е съобразен с растежа на икономиката.

Предупреждението: кризата чука на вратата

Богданов припомни думите на бившия финансов министър Симеон Дянков, че кризата ще настъпи през 2027 година. „Сега имаме нещо на хартия, но догодина ще видим, че то не работи. Дефицитът ще стане неудържим и тогава ще дойде времето за болезнените решения“, каза той.

Икономистът призова за незабавна корекция: „Можем още сега да се измъкнем без орязване на разходи – просто с по-бавен темп на увеличение. Или ще проявим малко разум днес, или ще платим с голяма болка след две години.“

