Манипулирана ли е инфлацията? Експерт взриви официалните данни

Случват се процеси на глобалния пазар като цените на суровия петрол, които са извън контрола на правителството на България. То може да влияе чрез свиване на държавните разходи, което би имало охлаждащ ефект върху цените. Възможен е и по-умерен ръст на заплатите в държавния сектор, както и ограничаване на свръхкредитирането, заяви пред бТВ икономистът Лъчезар Богданов.

Според него държавата не може да влияе пряко върху цените на природния газ и петрола, тъй като те се определят от международната обстановка. Богданов подчерта, че всяка подкрепа за даден сектор означава пренасочване на ресурси от друг.

Официалните данни за инфлацията обаче бяха поставени под съмнение. „Уж са 2,8 процента, но имаше изследване как се манипулират данните“, заяви икономистът Стоян Панчев. По думите му реалният дефицит също е по-висок от обявения - „не 3, а поне 5 процента“.

Богданов добави, че има спор и около състава на потребителската кошница, тъй като тя е различна за всеки. Той подчерта, че в периоди на икономически растеж държавата трябва да трупа излишък, за да разполага с резерви при бъдещи кризи.

