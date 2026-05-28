Бомба! Краставиците у нас по-скъпи от Токио и Париж

Цени на краставиците у нас, по-високи от тези в Токио, Париж и Великобритания, поставят остро въпроса къде по веригата се трупа оскъпяването при храните. Това коментира пред БНР Георги К. Първанов, член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

Той заяви, че е получил снимки от приятели, които показват шокиращи разлики, и настоя за контрол върху пътя на стоките от производителя до щанда. По думите му изкупните цени не са се повишили драматично, което означава, че „някъде по веригата се къса нишката“.

Първанов даде като пример и черешите, за които производители преди дни обявиха, че няма сериозно покачване на изкупната цена. По думите му те се дават от производителите за около 1,5 евро, а по пазари и магазини се появяват на цена от над 6 до 10 евро за килограм. Именно тази разлика според него показва защо темата вече не може да бъде оставена само на обяснения за сезонност, транспорт или търговски разходи.

„Трябва да има контрол. Къде се случва спекулата по веригата. Изкупните цени не са се увеличили или не драматично, някъде по веригата се къса нишката“, каза Първанов.

Темата за цените той свърза и с по-широката картина в икономиката, където бизнесът продължава да усеща недостиг на хора. Според него най-трудно се намират кадри за изпълнителски и технически позиции - оператори, складови служители, заварчици, шофьори, както и персонал в туризма.

„Недостигът на кадри основно е за изпълнителски и технически позиции. Продължава тенденцията на поетапно, но стабилно намаляване на търсенето на броя на позициите - оператори, складови служители, заварчици, шофьори, в туризма също“, обясни Първанов.

По думите му недостигът, оценяван на около 200 000 души в края на 2025 г., е намалял леко, но проблемът физически остава в бизнеса. Най-осезаем е в области като туризъм и логистика, докато във финансовия сектор, аутсорсинга и IT вече има повече кандидати, отколкото свободни позиции.

Първанов посочи, че най-голямото търсене продължава да бъде в ниския сегмент - хора със средно образование за обслужващи позиции. Именно там е и най-сериозният внос на работници от чужбина. От есента на 2025 г. обаче намаляват позициите за среден експертен персонал.

Въпреки напрежението на пазара на труда, той уточни, че към момента не се наблюдават масови съкращения. Така картината остава двойна - от една страна потребителите виждат рязко поскъпване на част от храните, а от друга бизнесът продължава да се бори с недостиг на работна ръка там, където икономиката има най-пряка нужда от хора.

