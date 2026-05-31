Бивш министър с тревожно разкритие за българските земеделци

Бившият министър на земеделието Кирил Вътев предупреди, че цените по магазините се изкривяват така, че българските продукти може да изглеждат по-скъпи от вносните, въпреки че влизат на по-ниска цена. В интервю за Нова телевизия той заяви, че при по-ниски надценки вносните стоки могат да стигнат до рафта по-евтино, докато родните продукти се натоварват със значително по-високи надценки.

По думите му така пазарната логика се губи, а потребителят остава с впечатлението, че българските производители печелят прекомерно. Повод за коментара му е предложеният законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза срещу държавната намеса.

Родните продукти влизат евтино, но стигат скъпо до рафта

„Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски надценки на рафта са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни надценки и стават по-скъпи”, коментира Вътев.

Според него именно тази разлика в надценките създава погрешна картина за реалната цена на българската продукция. В такава ситуация потребителят вижда крайната цена в магазина, но не и условията, при които производителят е продал стоката си.

Вътев заяви, че така се създава усещане за печалбарство от страна на българските производители, въпреки че според него проблемът е в начина, по който цената се формира по веригата до щанда.

Спорът с браншовите организации

Бившият министър коментира и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу предложения законопроект за регулиране на пазара. Той изрази съмнение, че писмото им е резултат от реално колективно решение.

„Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички - това за съжаление е масова практика”, каза Вътев.

Той допълни, че авторът на текста представлява интересите на мултинационални компании. По думите му тези компании имат централни договори с централите на търговските вериги, а условията им са далеч по-различни от тези, които дребните български производители трябва да предоговарят сами.

„Тези мултинационали имат централни договори с централите на търговските вериги и техните условия са далеч по-различни от тези, които предоговарят дребните български производители”, обясни Вътев.

Надценки от 25 до 100 процента

Според бившия земеделски министър обсъжданият законопроект е заимстван в голяма степен от германското и френското законодателство. Той посочи, че в тези страни има въведен законов таван на надценките до 35 процента.

Вътев подчерта, че не е нормално в една и съща продуктова група надценките да варират между 25 и 100 процента. Според него именно това показва нуждата проблемът да бъде решен чрез ясни правила.

По думите му изходът ще зависи от това колко силно депутатите ще бъдат повлияни от лобитата. Той отбеляза, че големите търговски вериги имат огромно и мощно лоби дори в Европейския парламент. „Българските производители са детска градина пред тези играчи във Висшата лига”, каза Вътев.

Веригите са нужни, но производителите фалират и с тях

Вътев призна, че без големите търговски вериги, които вече доминират на българския пазар, родният бизнес трудно би имал къде да реализира стоката си. В същото време той предупреди, че работата с веригите не гарантира оцеляване за производителите. „Големият въпрос е, че фалират и работейки с веригите”, обобщи бившият министър.

Според него присъствието на вносни продукти на българския пазар расте именно за сметка на родното производство. Вътев постави акцент върху неравното положение между дребните български производители, мултинационалните компании и големите търговски вериги.

