Винаги е имало обрати за бюджета, сега са по-бурни

Между първо и второ четене могат да се правят промени и в годините назад винаги е имало такива обрати на предложенията, направени от Министерство на финансите.

Това заяви Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Това няма да е прецедент. Сега имаше по-драматична ситуация заради протестите и бурното заседание на Комисията по бюджет в парламента. Вероятно затова всики сме вперили поглед в детайлите за това, което ни чака през следващите дни, допълни той.

Според Богданов няма проблем парламентът да си даде един месец време и да обсъди възможни промени и преправяне на разходната част, най-вече приоритетите в разходната част. Това, че няма време, е реторическа измислица, а бързането е ненужно - създава се изкуствен натиск за скорост.

Нямаше нужда да имаме гласуван бюджет до 30 ноември, каза Богданов пред БНР.

През цялата ни модерна история на гледане на бюджетите - няма норма да се бърза и да се приема за една седмица на две четения целият пакет с бюджетните закони.

Според него нормално е депутатите да работят спокойно до 19 декември, за да приемат бюджета. А и Държавен вестник може да излезе между Коледа и Нова година, добави той.

Не ми се вярва правителството да разчита да се приеме бюджет с гласове на опозицията, защото няма как да има каквато и да е промяна, без съгласие между поне половината от депутатите, каза той.

Каквото и да се пренаписва, предложенията трябва да бъдат приети от управляващото мнозинство. Това вече ще е съвсем друг сценарий, ако има ново мнозинство, което да подкрепя правителството. Знаем, че без "ДПС-Ново начало" правителството губи мнозинството си. А коалиционното управление предполага договаряне, взаимни компромиси и някакви отстъпки. Това трябва да се случи, иначе няма да мине бюджетът, коментира Богданов.

Според него има опасни тенденции в публичните финанси, които би могло, ако има здрав разум, да бъдат вкарани в релси, защото "започват да тежат и дават една не много радостна перспектива за следващите години".

