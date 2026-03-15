Парадоксът на България! Раждаме повече деца, но населението се топи

България от години се описва като страна в демографска криза, но нов анализ на Института за пазарна икономика показва неочакван обрат. Страната всъщност е сред лидерите по раждаемост в Европейския съюз. Въпреки това населението продължава да намалява бързо. Причината се оказва не липсата на деца, а много високата смъртност.

България е сред първите по раждаемост в ЕС

Последните данни на европейската статистика показват, че България заема първо място в Европейския съюз по коефициент на плодовитост. Средно една жена у нас ражда 1,72 деца, при средно 1,34 за целия ЕС.

Това означава, че българките раждат повече деца от жените в много по-богати европейски държави. Според икономистите от Института за пазарна икономика този резултат не е изненада. България е сред страните с най-висок коефициент на плодовитост в ЕС през последните няколко години.

Положителната тенденция се вижда и в общата раждаемост. През 2024 г. тя достига 8,3 промила в България при 7,9 промила средно за Европейския съюз.

Защо населението все пак намалява

Въпреки сравнително добрата раждаемост демографската картина в България остава тревожна. Населението на страната продължава да намалява с един от най-бързите темпове в Европа.

Основната причина е изключително високата смъртност. Данните показват, че тя е с около 50 процента по-висока от средната за ЕС. В сравнение със страни като Ирландия и Люксембург смъртността у нас е приблизително два пъти и половина по-висока.

Заболявания, които убиват най-много българи

Една от най-големите причини за високата смъртност са сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Смъртността от тях е почти три пъти по-висока от средната за Европейския съюз.

Според експертите значителна част от тези случаи биха могли да бъдат предотвратени чрез по-добра профилактика, ранна диагностика и контрол на рисковите фактори като високо кръвно налягане, тютюнопушене и наднормено тегло.

Липсва ранна диагностика на тежки заболявания

Друг сериозен проблем е липсата на ефективни национални програми за масов скрининг на най-опасните видове рак. В резултат на това много пациенти научават за заболяването си твърде късно, когато лечението е значително по-трудно.

Експертите отбелязват и сериозни регионални различия в достъпа до медицинска помощ. В някои части на страната достъпът до извънболнична помощ и специалисти е ограничен, което води до забавяне на диагностицирането и лечението.

Здравната система лекува болестта, а не я предотвратява

Проблеми има и в начина, по който функционира здравната система. Финансовият модел стимулира лечението в болниците, вместо ранното откриване и профилактиката на заболяванията.

В същото време програмите за насърчаване на здравословния начин на живот остават ограничени. Здравното образование в училищата често зависи от инициативата на отделни учители и не е сред приоритетите на образователната система.

Какво може да промени демографската картина

България е сред най-застаряващите общества в Европа, но това само по себе си не обяснява високата смъртност. Държави като Италия, Испания и Гърция също имат голям дял възрастно население, но при тях нивата на смъртност са значително по-ниски.

Според икономистите решението е в по-активна здравна политика - масови скринингови програми, ефективна профилактика, по-добър достъп до медицинска помощ и насърчаване на здравословния начин на живот.

Именно намаляването на преждевременната смъртност може да се окаже най-важният фактор за подобряване на демографската картина в България. Защото страната всъщност не страда толкова от липса на раждания, колкото от прекалено много смърт.

