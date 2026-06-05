Учени изчислиха колко население може да издържи Земята

На Земята днес живеят приблизително 8,3 млрд. души - повече от всякога в човешката история, а ново мащабно проучване поставя под въпрос дали планетата може устойчиво да поддържа такъв брой население. Според Ecoportal учени са анализирали демографски и екологични данни за над 200 години и са стигнали до извода, че човечеството вече е преминало прага на екологичната стабилност. Авторите подчертават, че това не е далечна хипотеза, а настояща ситуация. По тяхна оценка устойчивият размер на населението е около 2,5 млрд. души - равнище, наблюдавано за последно в средата на 20-и век.

Растежът вече не означава само прогрес

Дълго време увеличаването на населението се е възприемало като знак за технологичен напредък, по-добро здравеопазване, по-дълъг живот и по-голяма способност на обществата да произвеждат храна и ресурси. Именно тази логика е доминирала през голяма част от модерната епоха, когато индустриализацията, медицината и земеделските технологии са позволили на все повече хора да живеят по-дълго и да имат достъп до повече блага.

Авторите на новото изследване обаче твърдят, че тази връзка вече е отслабнала. Според тях до 60-те години на миналия век растежът на населението обикновено е вървял заедно с икономическо и технологично развитие, но около този период балансът е започнал да се променя. Темпът на нарастване постепенно се забавя, а способността на системата да осигурява ресурси за увеличаващото се население вече не следва същата траектория.

Изследователите описват този обрат като начало на т.нар. „негативна демографска фаза“. Под това те разбират състояние, при което броят на хората остава висок, но екологичната основа, върху която се крепи този брой, се изтощава все по-видимо. Така демографският въпрос вече не е само статистика за раждаемост и смъртност, а става пряко свързан с климата, храната, водата и състоянието на природните системи.

Изкопаемите горива са поддържали модела, но са задълбочили кризата

Специално място в анализа заемат изкопаемите горива. Според авторите именно те временно са позволили на човечеството да поддържа сегашните нива на населението, защото са захранили индустрията, транспорта, земеделието и производството на огромни количества стоки. Евтината и концентрирана енергия от въглища, петрол и газ е дала възможност за рязко разширяване на икономическата активност.

Този модел обаче е имал висока екологична цена. Изследователите посочват, че същите източници на енергия са задълбочили изменението на климата, замърсяването и загубата на биоразнообразие. Така ресурсът, който е поддържал растежа, едновременно е подкопавал природните условия, от които този растеж зависи.

Проблемът според проучването не е само в броя на хората, а и в начина, по който се произвеждат и потребяват ресурси. При високо население и силно потребление натискът върху планетарните системи се усилва многократно. Затова авторите свързват демографската тема не само с раждаемостта, а и с енергийния модел, икономическите навици и разрушаването на естествените екосистеми.

Устойчивият праг е оценен на 2,5 млрд. души

Една от най-силните констатации в изследването е оценката за т.нар. устойчив размер на популацията. Според учените той е около 2,5 млрд. души - ниво, което светът е имал за последно в средата на 20-и век. Днес населението е повече от три пъти по-голямо, което според авторите поставя човечеството извън рамката на екологичната стабилност.

Тази оценка не означава проста сметка колко хора могат физически да се поберат на планетата. Тя разглежда колко души могат да бъдат поддържани при условия, които не разрушават дългосрочно климата, почвите, водните ресурси, горите и биоразнообразието. Именно тук изследването прави разграничение между краткосрочна способност за изхранване и устойчиво съществуване.

Според авторите превишаването на този праг вече води до по-високи климатични рискове, загуба на естествени екосистеми и по-силно напрежение около продоволствената и водната сигурност. Последствията обаче не се разпределят равномерно. Някои региони и социални групи са по-уязвими, докато други продължават да потребяват повече ресурси и да прехвърлят част от екологичната цена извън собствените си граници.

Изследователите не говорят за неизбежен крах

Въпреки суровите изводи авторите не предсказват неизбежен срив на цивилизацията. Те подчертават, че ситуацията все още може да бъде обърната, но само чрез последователни и дългосрочни действия на правителствата. Сред посочените посоки са стабилизиране на демографските процеси, намаляване на потреблението на ресурси и защита на екосистемите.

Подобен подход изисква решения, които не дават незабавен политически ефект, но променят дългосрочната траектория. Това включва по-разумно управление на земята и водата, ограничаване на замърсяването, опазване на природните местообитания и преход към по-малко разрушителни икономически модели. Според логиката на изследването демографската устойчивост не може да бъде отделена от начина, по който обществата произвеждат, потребяват и разпределят ресурси.

Така предупреждението на учените не е само за броя на хората на Земята, а за границата, до която съществуващият модел може да продължи. При 8,3 млрд. души въпросът вече не е дали населението расте, а дали планетата може да понесе едновременно този брой, сегашното потребление и натиска върху природните системи.

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