Защо младите българи напускат страната си
Един поглед към България през западни очи
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Един поглед към България през западни очи
Допитването е сравнявано с британския референдум за ЕС, защото може да промени отношенията на Берн със съюза
Човечеството не може да увеличава числеността си безкрайно, казват те
Жените живеят по-дълго от мъжетенаймноговъв Видин
Демографската картина не е радостна
33 за вече мегаполисите, според доклад на ООН
В 46 български общини на един чиновник се падат под сто жители
Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души
Делът на възрастните в България продължава да се увеличава
Демографската криза е опустошителна заради войната
Актуални данни на Евростат
Най-нисък е делът на пушачите в Швеция - 8%
Говори Александър Джартов
Евростат излезе с тревожна статистика
Коментар на експерт
Тревожни данни от нов анализ
Елси Айлър не е единственият пример за много малки населени места, които буквално са живи заради жителите си
НСИ излезе със статистика за 1,062 млн. души на възраст от 15 до 64 г.
Едно от решенията на проблема е свързано с развитието на модерна инфраструктура
Официални данни от НСИ