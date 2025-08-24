Денят на Украйна! Ето колко милиона напуснаха страната

Демографската криза е друго лице на войната в Украйна.

Към края на 2024 г. в Украйна са останали около 35,8 милиона души. За две години и половина война - населението на страната е намаляло с поне 10 милиона души.

Това пише Frontliner в материал, посветен на Деня на независимостта на Украйна, който се чества днес.

В началото на 2022 г. там са живели над 40 милиона души (с изключение на Крим), а към средата на 2024 г. - 35,8 милиона, от които 31,1 милиона са на територията, контролирана от Киев.

Така за две години и половина страната загуби минимум 10 милиона души.

Основната причина за намаляването на населението през този период беше масовото заминаване на украинци в чужбина.

Изданието пише, че около 5 милиона души сега са извън страната. Повечето от тях са в Полша, Германия, Чехия, Италия и Испания.

Що се отнася до тези, които са останали в Украйна, те са много по-малко на изток и юг, отколкото в центъра и на запада, защото милиони са напуснали Донецка, Луганска, Херсонска, Запорожка и Харковска области.

И въпреки че централните и западните райони са приели милиони вътрешно разселени лица, тези региони също са загубили население поради емиграцията, се казва в статията.

