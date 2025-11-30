Ето в коя европейска страна предпазните колани не са задължителни

Всяка европейска държава има закони, изискващи шофьорите и пътниците да носят колани по време на движение. Разбира се, има изключения. В някои страни, например, таксиметровите шофьори и бременните хора са освободени от това задължение. Въпреки това, има една държава на Стария континент, където не трябва да се тревожим за коланите.

Целият район на Монако е обект на ограничение на скоростта от 50 км/ч. Тази разпоредба е интересна, защото по пътищата на княжеството има много спортни автомобили и суперколи.



Въпреки това има голяма вероятност ситуацията скоро да се промени. Както експерти, така и политици посочват, че поради доброто състояние на пътищата в Монако и все по-високите скорости, развивани от автомобилите, ограничението на скоростта изглежда архаично, затова трябва да бъде увеличено. Това, от своя страна, ще доведе до въвеждането на задължението за носене на колани.



Въпреки че поддръжниците на носенето на предпазни колани все още са малцинство, техните гласове се чуват все по-ясно. Водят се дискусии по изменение на местния Закон за пътния трафик, по време на които дори се правят опити за постигане на компромис. Предполага се въвеждането на това задължение след тъмно, когато пътните условия се влошат.

Патрик Риналди, председател на Асоциацията за пътна безопасност в Монако, поддръжник на въвеждането на задължителните колани, посочи в интервю за "L'Observateur de Monaco" през 2024, че дори при ниски скорости сблъсъците могат да бъдат фатални. Той добави също, че според него вредните навици на шофьорите трябва да бъдат променени.



Риналди даде и няколко други примера за небрежност в областта на пътната безопасност – в района на Монако няма постоянни камери за скорост, малко проверки на пътя се извършват, шофьорите рядко се тестват с дрегери, а ограниченията на скоростта са известни с нарушаване на скоростта.



Въпреки че днес коланите не са официално задължителни в Монако, шофьорите все пак трябва да ги третират като основен елемент на защита. Дори при скорости, ограничени до 50 км/ч, ефектите от сблъсъка могат да бъдат сериозни, както редовно посочват местните експерти. Дискусиите за промяна на регулациите показват, че осведомеността за рисковете расте – и рано или късно Княжеството най-вероятно ще адаптира регулациите си към европейските стандарти, пише "Аутомедия".

