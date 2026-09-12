Всичко за Колани

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Пиян кара кола с чужди номера

Пиян кара кола с чужди номера

В две нарушения спипаха шофьор от село Колибите, община Струмяни. Пътни полицаи от Сандански спрели на главен път Е-79 в неделя в района на град Кресн...

12 октомври | 12:13
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Затягаме коланите

Затягаме коланите

Оборотът в търговията на дребно през август се свива с 0,8% спрямо предходния месец и с 1,9% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Национа...

08 октомври | 19:30
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