Ето в коя европейска страна предпазните колани не са задължителни
Има голяма вероятност ситуацията скоро да се промени
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Има голяма вероятност ситуацията скоро да се промени
За пет дни са установени 170 доказателствени записа
От 12 август тол системата има нова функция
От "Пътна полиция" напомнят, че глобата за непоставен колан е 50 лева и отнемане на 10 контролни точки
Внимавайте на пътя. От днес катаджиите са безкомпромисни
50 лева глоба и отнемането на 6 точки за необезопасени пътници
Специално внимание ще се обръща на правилното превозване на деца
От днес до 20 март, по инициатива на TISPOL, на територията на всички държави-членки на европейската организация, ще се проведе полицейска операция за...
В две нарушения спипаха шофьор от село Колибите, община Струмяни. Пътни полицаи от Сандански спрели на главен път Е-79 в неделя в района на град Кресн...
Оборотът в търговията на дребно през август се свива с 0,8% спрямо предходния месец и с 1,9% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Национа...
Нова хайка за задължителните предпазни колани започва КАТ. Мащабната акция се провежда в цяла Европа. У нас освен за колани пътните полицаи ще следят...
На 15 май 2015 г. в Националния исторически музей ще бъде открита изложба "Аристократи и войни. Сребърните колани на българите, VII-VIII в." с експона...
Благоевград. Млад шофьор потроши възрастен пешеходец на улица „Осми март" в Сандански. Пътният инцидент станал в понеделник около 10:50 часа. 21-годиш...
София. МВР обяви, че от днес до 14 септември започва акция за използване на предпазни колани и детски столчета в автомобилите. Акцията на отдел „Пътн...