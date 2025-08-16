Стъжнява се животът на шофьори и пътници без колани

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обявиха, че от 12.08.2025 г. тол камерите на територията на страната вече следят и за това дали водачите на превозни средства са поставили предпазни колани. По данни на агенцията от момента на въвеждането на тази функционалност, т.е. за пет дни, са установени 170 доказателствени записа, които ясно доказват, че много хора продължават да не си слагат колан, когато управляват автомобил, въпреки че е задължително. Манипулирани номера и каране в аварийна лента

От АПИ съобщават още, че от средата на месец юли в Националното тол управление (НТУ) е стартирала програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност.

"В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор "Верификация на нарушенията" в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. За ефективността на мерките показателен е фактът, че само за периода 15.07.2025 г. – 15.08.2025 г. са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби.", съобщават от Агенцията.

