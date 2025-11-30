Свят

Сняг се сипе на парцали! Отменят полети, има катастрофи

Зимата създава трудности при завръщането на хората след Деня на благодарността

30 ное 25 | 14:27
Агенция Стандарт

Снеговалеж в града и района на Чикаго и Северозападна Индиана причини отмяна на полети и катастрофи по хлъзгавите пътища. Зимата създава трудности при завръщането на хората след Деня на благодарността.

Американската автомобилна асоциация съобщава, че над 4 милиона души пътуват този празничен уикенд, което е с близо 2% повече от миналата година. Вероятно утре ще бъде по-натовареният ден, защото в понеделник вече мнозина са на работа след 4-те почивни дни. Предупреждение за снеговалеж в района на Чикаго имаше от събота до неделя.

Очакванията на метеоролозите се оправдаха, продължава да вали слабо. Снегът направи пътищата хлъзгави и коварни. Сняг и лед покриха магистралите, причинявайки катастрофи. На междущатска магистрала 70 близо до Тере Хот, Индиана имаше верижна катастрофа с 45 превозни средства разпръснати по пътното платно. Част от магистралата беше затворена за няколко часа. Рано снощи на международното летище О'Хеър имаше 1208 отменени полета, а на летище Мидуей - 246 полета.

И за Средния Запад и Източното крайбрежие зимното време може да създаде опасни условия за хиляди хора, които се връщат след Деня на благодарността предупреждават синоптиците, отбелязва БНР.

Автор Агенция Стандарт
