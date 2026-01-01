Най-скъпият в света квартал. Квадратен метър струва 139 000 евро
Наемите за някои жилища стигат над 130 000 долара месечно
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Наемите за някои жилища стигат над 130 000 долара месечно
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Бомба избухна пред сградата на строителен олигарх от Киев, цялото семейство е в болница, затягат мерките на Лазурния бряг
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Взривът е поставен на площада в Монте Карло
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