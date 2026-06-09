Новата двойка на Европа: Принцеса и политик показаха любовта си пред всички

Романтична изненада разтърси бляскавия свят на Формула 1 по време на Гран при на Монако. Италианската принцеса Мария Каролина де Бурбон-Двете Сицилии официално показа новия мъж до себе си – лидера на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела.

22-годишната наследница на една от най-известните европейски кралски фамилии и 30-годишният политик бяха заснети прегърнати във VIP ложа по време на надпреварата по тесните улици на Монте Карло, съобщава списание Hello!.

На снимките двойката изглеждаше повече от щастлива, докато наблюдаваше състезанието в компанията на по-малката сестра на принцесата – Мария Киара де Бурбон, както и на принцеса Камила, херцогиня на Кастро и дъщеря на италиански милиардер.

Сред звездните гости на събитието беше и риалити иконата Ким Кардашиян, която подкрепяше своя приятел – пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. Британецът завърши на второ място в престижното състезание.

Новият любим на принцесата е една от най-коментираните фигури във френската политика. Жордан Бардела е евродепутат и от миналата година оглавява партията „Национален сбор“, след като наследи Марин Льо Пен. Именно тя беше основният съперник на френския президент Еманюел Макрон на изборите през 2017 и 2022 година.

Партията има дълга и противоречива история. Тя е основана през 70-те години от Жан-Мари Льо Пен заедно с бивши членове на нацистките части „Вафен СС“, посочва френското издание Le Monde. През последните години обаче Марин Льо Пен и нейният политически наследник Бардела успяха да превърнат формацията в една от водещите политически сили във Франция, като амбицията им е да спечелят президентските избори догодина.

Бардела е и истинска звезда в социалните мрежи. В TikTok той има над 2,3 милиона последователи, което го превръща в един от най-популярните европейски политици онлайн.

Принцеса Мария Каролина също е добре познато лице в светските среди. Тя произхожда от клон на династията Бурбони, управлявала части от Южна Италия и Сицилия през XVIII и XIX век. Макар днес титлите на семейството да нямат официална юридическа стойност в Италия, различни разклонения на фамилията продължават да спорят за лидерството на кралската линия.

Красивата аристократка е популярна инфлуенсърка и има близо 250 000 последователи в Instagram. Миналата година тя преживя тежка катастрофа с мотоциклет, при която получи сериозни травми на главата и врата. След инцидента призна, че се чувства щастлива, че е останала жива.

Сега обаче вниманието е насочено не към драматичните събития от миналото, а към новата ѝ връзка, която вече е сред най-коментираните теми в европейските светски среди.

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