Последният парад на Макрон: Париж събира Зеленски и лидери от 25 държави
Ще бъдат почетени жертвите в Ница
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Ще бъдат почетени жертвите в Ница
На второ място се нарежда центристът Едуар Филип с 19%, следван от лидера на радикалната левица
След като присъдата ѝ за присвояване на средства бе потвърдена и на втора инстанция
Апелативният съд намали най-тежкия политически удар от първата инстанция, макар да остави присъдата по делото за евросредства
Всички социологически допитвания сочат крайната десница за победител
Мария Каролина де Бурбон и Жордан Бардела се забавляваха на Формула 1
Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина.
Ще стане ли италианска принцеса Каролина следващата първа дама на Франция?
Привлича младите в ТикТок, но в „Национален сбор“ са скептични
Не мога да бъда по-ясен от това, заяви Жордан Бардела
Лидерът на крайната десница получи забрана да се кандидатира за държавен пост
Мисля, че Путин ще изпълни своята част от сделката, каза американският президент
Какво предупреди той
Крайнодесният лидер ще обжалва присъдата си за злоупотреби с евросредства
Гласуването в Арден остави партията на Льо Пен със 124 депутати, което е неуспех
Бившата лидерка и кандидат-президент от френската крайна десница я грози страшна присъда
Тя многократно е отхвърляла обвиненията, които обхващат периода от 2004 до 2016 година
„Национален сбор“ на Льо Пен вече отрече твърденията, че средствата за кампанията ѝ са незаконни
След изборите крайнолевите изразиха готовност да оглавят следващото френско правителство
В неделя Франция гласува на втори тур на парламентарния вот в много избирателни райони