Ето я новата светска двойка на Европа (видео)

Италианската инфлуенсърка и наследница на бившия престол на Неапол и Сицилия, 22-годишната принцеса Мария Каролина от Бурбон бе забелязана в компанията на Жордан Бардела, фаворит за следващ президент на Франция и протеже на лидерката на крайната десница Марин Льо Пен. Това засили слуховете за нова светска двойка, която вече доминира в заглавията на френските медии.

Слуховете за връзка се появиха през уикенда, след като двамата бяха забелязани да напускат елитно парти в Гран Палe, Париж, преди да се качат в една и съща кола, съобщава "Point de Vue".

🔴🇫🇷 GOSSIP

Jordan Bardella a été aperçu avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, duchesse de Calabre et de Palerme. pic.twitter.com/DzrjruCZLM — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) January 14, 2026

30-годишният Бардела е считан за фаворит за следващ президент на Франция, особено ако Льо Пен бъде възпряна от участие в изборите. Неговата популярност расте сред младите избиратели, въпреки че някои в партията му поставят под въпрос лидерските му качества.

Принцеса Мария Каролина е наследница на бивш италиански престол и инфлуенсърка, чиято сестра Киара е имала романс с бъдещия крал на Дания.

Френският вестник "Le Monde" критикува избора му да се появи публично с принцесата, като подчерта, че това може да се възприеме като противоречие между образа му на „глас на забравения народ“ и факта, че съпровожда наследница на милионно богатство в момент на социално напрежение в страната.

Междувременно италианската новинарска агенция "Adnkronos" попита риторично: „Ще стане ли италианска принцеса следващата първа дама на Франция?“

Принцеса Мария Каролина, която дели времето си между Париж, Рим и Монако, и Бардела се срещат в Монте Карло по време на Формула 1 през май 2025 г., съобщава "Corriere della Sera".

Сестрите Каролина и Киара, дъщери на индустриалеца Камило Крочяни и актрисата Еди Весел, са известни в аристократичните среди със своите луксозни партита и светски изяви, като често се появяват на модни събития и дават интервюта за италианските медии.

Киара признава, че семейството на Бурбоните е свързано с почти всички европейски кралски домове и бивши владетели, подчертавайки близките си връзки със семействата на Испания, Белгия и Монако.

