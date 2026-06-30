Монако гръмна заради олигарх. Раница-бомба подпали луксозния рай

Луксозното Монако, свикнало с яхти, охрана и скъпи тайни, бе разтърсено от сцена като от криминален трилър. Украинският олигарх Вадим Ермолаев е сред тримата ранени при умишлено предизвикана експлозия в жилищна сграда близо до границата с Франция. Двама души са в критично състояние, а 13-годишно дете е с по-леки наранявания. Полицията в Монако и Франция издирва мъж, заподозрян, че е оставил самоделното взривно устройство и е избягал.

Раницата, която взриви спокойствието

Взривът е избухнал около 21 часа местно време в понеделник вечерта, на входа на жилищна сграда в княжеството. Според Ройтерс устройството е било самоделна бомба, а главният прокурор на Монако го е описал като „колет-бомба“. Кадри от охранителни камери, разпространени от „Фигаро“, показват мъж, който оставя раница пред входа малко преди експлозията.

След взрива е започнала съвместна операция на монегаската и френската полиция. Заподозреният е избягал пеша към френската страна, в посока Босолей, съобщават международни агенции и френски медии. На място са изпратени и френски екипи за извънредни ситуации.

„Никога досега подобно събитие не се е случвало в княжеството“, заяви държавният министър на Монако Кристоф Мирман пред Бе Ем Еф. Думите му показват колко силен е шокът за място, което обича да продава образ на сигурност, пари и пълно спокойствие.

Кой е раненият украинец

Френски и украински медии идентифицират един от тежко ранените като Вадим Ермолаев - украински бизнесмен и олигарх, свързван с имотни и други бизнес интереси. Асошиейтед прес съобщава, че пострадалите са двама възрастни и дете, откарани в болници във Франция, а мотивът за атаката остава неизвестен.

Около Ермолаев има и политическа сянка. Международни издания отбелязват, че той е бил санкциониран от Украйна през 2023 г. заради предполагаеми връзки с Русия, което той оспорва. Засега обаче властите не са обявили официална версия дали взривът е свързан с бизнес, политика, личен конфликт или войната в Украйна.

Точно това прави случая още по-взривоопасен - буквално и политически. В Монако не е ранен случаен минувач, а човек от онзи кръг на пари, влияние и международни връзки, в който всяка атака веднага поражда въпроси кой има интерес и защо точно сега.

Княжеството, което не обича такива новини

Монако не е място, което лесно допуска лоши заглавия за себе си. Княжеството е символ на богатство, контрол, камери, охрана и безупречен фасаден ред. Затова експлозия пред жилищна сграда, ранен олигарх и издирван мъж с раница звучат като директен удар по най-скъпата му илюзия - че там опасността стои отвън.

По данни на „Гардиън“ и други медии взривното устройство е било поставено във входната зона на сградата, а разследването се води като умишлена атака. Съобщава се и за допълнително пострадали от шок или стъкла, макар основно да се говори за трима ранени.

Случаят вече не е просто криминална новина. Той събира всичко, което прави една история неудобна за властите - богат украинец, Монако, бомба, бягство към Франция и видеозапис с мъж, оставящ раница пред вход. Докато заподозреният е на свобода, княжеството ще живее с въпроса, който никой там не обича да чува: кой проби най-пазения лукс на Европа?

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