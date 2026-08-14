Франция гори, Макрон се забавлява. Вулкан от гняв срещу президента (ВИДЕО и СНИМКИ)

Еманюел Макрон стана емблематичен пример как човешката надменност може да изяде главата дори на един президент. Френският държавен глава взриви страната си, след като обърна гръб на огнената стихия опустошаваща държавата и се отдаде на летни забавления с джет в морето. Лавината от справедлив гняв го застигна минути след като снимките от лятната ваканция на управника се появиха в публичното пространство.

На тях се вижда как ухиленият Макрон и яхнал джет по време на лятната си ваканция, напълно отдалечен от реалността, предаде Франс прес.

Фотографията беше публикувана заедно с още снимки и с репортажен материал в списание „Пари мач“ в момент, в който Франция е обхваната от поредната гореща вълна и от поредните летни пожари.

Macron en jet-ski direction Mykonos ? 😂🇬🇷 pic.twitter.com/9b97c05zMh — Benjamin Sibuet (@Benjamin_Sibuet) August 14, 2026

Критиките към отдъхващия си Макрон, развличащ се на джет, дойдоха основно от левицата.

Според Марин Тондлие, лидерка на френските еколози и кандидатка за президентските избори, французите преживяват едно апокалиптично лято, докато Макрон участва в рекламен репортаж за ваканцията си, публикуван в „Пари мач“.

Фоторепортажът е подобен на фоторепортажи за ваканциите на президента през миналите години. Макрон отдъхва в президентската резиденция Форт Брегансон, в Южна Франция. Предходните репортажи също му спечелиха доста критики от негови противници от левицата, припомня Франс прес.

Оправданията на президентската администрация напомнят балканския стил. Виновен е не Макрон, а фотографът, който нямал право да го снима.

🚨 #Francia: fotos de Macron en moto acuática desatan polémica en pleno verano de olas de calor, sequía e incendios.



🔴 Tondelier: "publirreportaje de sus vacaciones". Ouzoulias: "indecente". Faure: "Francia arde y el presidente se divierte".#teleSUR #Macron #14Ago pic.twitter.com/rRWhAmKo1A — teleSUR TV (@teleSURtv) August 14, 2026

От антуража на Макрон заявиха официално, че фотографът, направил снимката на президента на джета, не е имал право на достъп до държавния глава, за да изготви репортажа си. Снимките са били откраднати, както и при всички подобни репортажи през последните девет години, казват от екипа на Макрон, но не дават смислено обяснение защо президентът се забавлява, докато страната му гори.

Ръководителят на социалистите Оливие Фор също каза, че докато Франция гори и част от французите изобщо не са могли да отидат на ваканция, Макрон се забавлява на джет в Брегансон. „Какво послание отправя той по този начин?“, пита с основание Фор.

Manon Aubry avait le voilier. Macron sort le jet-ski. 🍿 Le championnat de France de la com’ politique hors-sol vient peut-être de trouver sa finale. Avantage Élysée sur le papier.#Macron #ManonAubry #Communication #Politique #Marketing https://t.co/q6dWMdjmY8 — Marketing Learning (@RegisLapez71528) August 13, 2026

В други снимки към репортажа се вижда, че по време на ваканцията си Макрон се посвещава и на други водни спортове, като например хидрофойлинг.

Статията, придружаваща снимките, казва, че през ваканцията Макрон ще продължава да работи и че е обособил кабинет в лятната резиденция. В статията се допълва, че Макрон прекарва дните си в телефонни разговори. В материала се казва обаче и, че по време на ваканцията Макрон се посвещава също и на бокса, и на тичането.

Според депутатката от „Непокорна Франция“ Едуидж Диас снимките на Макрон по време на ваканцията му са неуместни, но тя припомня, че всеки има право на ваканция и че има и по-важни теми, за които да си говорят френските политици.