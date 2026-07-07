Макрон със знакова визита в Сирия. Връща национално богатство

Президентът на Франция Еманюел Макрон пристигна на знаково посещение в Сирия, предаде "Франс прес". Визита се осъществява непосредствено преди държавният глава да отпътува за Турция за срещата на върха на НАТО.

Това е първа визита на лидер на голяма западна държава в тази страна след свалянето на режима на Башар Асад от власт през декември 2024 г. от Ахмед аш-Шараа, отбелязва агенцията.

Френският президент Еманюел Макрон ще върне на Сирия археологически ценности, предоставени на Франция малко преди избухването на гражданската война, предаде АФП.

„Президентът връща на Сирия археологически предмети, предоставени през 2010 г. на Института за арабския свят, които по очевидни причини не можеха да бъдат върнати след началото на конфликта“, посочиха от френското президентство.

Общо 23 артефакта ще бъдат предадени на Националния музей в Дамаск. Те обхващат период от праисторията до епохата на Абасидите и включват находки, свързани с месопотамската, ханаанската, набатейската, палмирската, римската, византийската и омаядската цивилизации.

Сирия потъна в гражданска война през 2011 г., след като тогавашният президент Башар Асад предприе жестоки репресии срещу продемократичните протести. В отговор Франция прекъсна дипломатическите си отношения с Дамаск.

Тринадесет години по-късно Асад беше свален от власт след изненадваща офанзива на бунтовническите сили, които дълго време бяха ограничени до последния си бастион в северозападната част на страната.

Еманюел Макрон е първият западноевропейски държавен глава, който посещава Сирия след падането на режима на Асад и идването на власт на Ахмед ал Шараа, преминал от джихадистки лидер към политик.

По време на продължилата повече от десетилетие гражданска война множество древни паметници в Сирия бяха повредени или унищожени, а десетки хиляди исторически артефакти бяха разграбени.

В близкоизточната страна той ще отправи призив за „една свободна, многопартийна Сирия, уважаваща всички представители на сирийското общество“, се казва в изявление на Елисейския дворец.

Френските власти запазиха в тайна пътуването на Макрон до Дамаск от съображения за безопасност. В Сирия Еманюел Макрон е придружен от голяма делегация от представители на бизнеса, сред които са ръководителите на водещи френски компании.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com