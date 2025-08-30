Макрон обиди жестоко Путин! Идва нов скандал

Остра реакция от страна на Русия към думите на френския президент Еманюел Макрон, който в интервю миналата седмица нарече Владимир Путин "чудовище (ogre) пред нашите врати".

В петък говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че френският лидер често прави "странни изявления", които понякога преминават границата на приличието и се превръщат в "обидни квалификации".

"Това е недостойно за държавен глава", подчерта Захарова,цитирана от "Ройтерс".

Макрон отговори на критиките по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц. Той заяви, че не използва вулгарен език, а просто описва чувството на народи, които са били жертви на руските действия.

"Когато казваме, че има чудовище пред портите на Европа - израз, използван от мнозина, мисля, че това характеризира дълбоките чувства на грузинците, украинците и други нации, преживели руско нашествие", каза френският президент.

По-късно той отправи нова критика към Путин, от която руският президент отново би могъл да се обиди, но този път е замесен и Тръмп.

"Ако руският президент Владимир Путин не се ангажира до понеделник да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, това означава, че той е измамил президента на САЩ Доналд Тръмп", каза френският президент, цитиран от Ройтерс.

Отношенията между Русия и Франция през последните години са белязани от нарастващо напрежение. Преди началото на войната в Украйна Макрон се опита да поддържа диалог с Путин, включително чрез множество телефонни разговори и лични срещи, но с течение на времето Париж зае все по-твърда линия, подкрепяйки военната помощ за Киев и настоявайки за засилени санкции срещу Москва.

Това предизвика остра реакция от страна на Кремъл, който редовно обвинява Франция в "антируска реторика" и "подстрекателство към конфронтация".

