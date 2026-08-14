Отиде си емблематичен автомобилен шеф, наложил хибридите

На 93-годишна възраст си отиде бившият президент на Toyota Хироши Окуда. Той остава в историята като визионерът, наложил хибридните технологии на световно ниво и превърнал марката в глобален автомобилен лидер.

Нова ера в управлението и агресивна глобализация

Роден през 1932 г., Окуда поема кормилото на Toyota през 1995 г. в труден за японската икономика период. Той е първият ръководител от десетилетия извън фамилията основатели Тойода.

Под негово ръководство (по-късно и като председател на борда до 2006 г.) компанията прави мащабен завой към международните пазари. Toyota достига 20 милиона продадени коли в Щатите, Camry става най-продаваният модел през 1997 г., Lexus се утвърждава като премиум марка №1 в началото на новия век, а пикапът Tundra отправи директно предизвикателство към американските конкуренти.

Окупирането на нови пазари бе подплатено с откриването на редица нови производствени мощности в САЩ и приоритетно настъпление на европейския континент.

Революцията Prius и раждането на хибрида

Въпреки че инженерите вече разработвали икономичен модел, Окуда е човекът, който ускорява процеса и настоява за пускането му на пазара. Така през 1997 г. дебютира Prius - първият сериен хибрид в света. Във времена, когато комбинацията от бензинов и електромотор изглежда като хазартен риск, неговият ход се оказва гениален. Хибридната технология се превръща в най-силния коз на Toyota и мост към бъдещето без пълна зависимост от чисти електромобили.

Характер, амбиции и научени уроци

Притежател на черен колан по бойни изкуства, Окуда е известен с директния си стил и пиперлив език. През 2000 г., коментирайки влизането на Акио Тойода в борда, той заявява пред Wall Street Journal, че в компанията няма място за шуробаджанащина и че „таланти като Акио има колкото си искаш - като картофи“.

Неговата амбиция за 10 милиона продажби годишно до 2010 г. обаче има своята цена. Агресивното гонене на обеми се засича с глобалната криза през 2009 г., донесла първата загуба за Toyota от 70 години насам. Последвалите сервизни акции за милиони автомобили откриват грешки в бързото разрастване за сметка на строгия контрол.

Въпреки че агресивната стратегия имаше своите сенчести страни, управлението на Хироши Окуда поставя основите на съвременната мощ на Toyota. Неговото смело залагане на хибридите и глобалният му замах остават фундаментална част от автомобилната история.