Халкидики още гори: Туристи бягат по море

Туристи и местни жители бяха евакуирани по суша и море от села на полуостров Халкидики в Северна Гърция, след като голям горски пожар избухна край курортния град Сивири.

Силните ветрове разпалиха стихията, която бързо се разпространи към крайбрежието и изпепели къщи, ваканционни апартаменти и дървета в разгара на летния сезон.

Жители и туристи със защитни маски, някои от тях с деца и домашни любимци, се качиха на надуваеми и моторни лодки, докато зад тях огънят поглъщаше гората, а гъсти облаци дим се издигаха над района.

По данни на бреговата охрана над 300 души са били евакуирани по море от Сивири. В операцията са участвали патрулни и пожарни катери, както и рибарски лодки.

На място са изпратени повече от 140 пожарникари, които се борят с пламъците от двете страни на главния път между Сивири и Касандрия. В гасенето са включени 9 самолета и 7 хеликоптера. Един пожарникар е пострадал, а движението в района е преустановено.

„Усилията ни са насочени към потушаването на пожара и безопасното транспортиране на хората“, заяви говорителят на противопожарната служба Янис Артопиос.

Пламъци и в Хърватия

Силният вятър затруднява борбата с пожарите и по далматинското крайбрежие на Хърватия.

Участък от главен път край Локва Рогозница, южно от Омиш, беше затворен заради пожар. Стотици жители и туристи са евакуирани.

„Огънят продължава да се разпространява. Вятърът изобщо не ни помага. Много къщи са унищожени от пламъците, а други са сериозно застрашени“, заяви заместник-кметът на Омиш Иван Павичевич.

Около 1000 души, избягали от огъня, са били настанени във фитнес зала в Омиш, където са получили подслон от хърватския Червен кръст.

Поредицата от горещи вълни в Европа това лято засили сушата и изсуши растителността, създавайки условия за бързо разпространение на горски пожари. Огнената стихия вече засегна сериозно Гърция, Испания и Франция.