Монако надви Марсилия и се изравни с него в класирането

Отборът на Монако победи този на Марсилия с 2:1 в среща от 28-ия кръг на френската Лига 1 и сериозно усложни битката за местата в Шампионската лига. Двубоят премина през равностойно първо полувреме без голове, но след почивката домакините успяха да наложат темпото си. Успехът позволи на монегаските да се изравнят със съперника си в класирането и допълнително да изострят конкуренцията в челото.

След нулевото първо полувреме Монако поведе в 59-а минута чрез Александър Головин, който се възползва от добра атака на своя тим. Натискът на домакините продължи и в 74-ата минута Фоларин Балогун удвои преднината, давайки сериозно предимство на отбора си.

Марсилия се върна в мача в 85-а минута с попадение на Амин Гуири, което внесе напрежение в последните минути. Въпреки натиска до края гостите не успяха да стигнат до изравняване и Монако задържа ценната победа.

След този успех двата отбора са с равен актив в класирането, което прави битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, още по-оспорвана в оставащите кръгове.

