По примера на Дара: Българският лъв гледа към златния трон на световното!

Българското чудо в моторните спортове Никола Цолов е готов да покори нова историческа територия. Родният пилот, който прави феноменален сезон и гордо заема лидерската позиция в световния шампионат на Формула 2, коментира амбициите си преди предстоящия вълнуващ състезателен уикенд в Канада. Надпреварата отвъд океана е истински крайъгълен камък за сериите, тъй като престижният шампионат ще направи своя официален дебют на канадска земя. Цолов влиза в битката като фаворит номер едно, готов да брани върха с нокти и зъби.

„Ясно е, че е наистина трудно да станеш шампион, трябва да се случат много неща и определено имаш нужда от много късмет в някои ситуации – допълни пилотът на Кампос. – Но аз бях в битката за титлата и миналата година (във Формула 3), печелил съм шампионати и преди, така че знам как да го направя", каза българският шампион.

Две победи и удар отзад в Маями

Равносметката за Българския лъв от началото на кампанията е повече от впечатляваща. Никола оглавява временното класиране с актив от 35 точки, след като успя да извоюва две безапелационни победи в първите четири старта за годината. Пътят му обаче не е осеян само с рози. В последното основно състезание в Маями българинът стана жертва на чист малшанс, отпадайки още на първия завой след старта. Причината бе неволен, но съкрушителен удар отзад, нанесен от тайландския пилот Тасанапол Интрапувашак.

„Още сме в началото на годината, но изминалият кръг ни даде много по-голяма яснота и огромна увереност за останалата част от сезона – сподели Никола пред официалния сайт на Формула 2. – Успяхме да измъкнем ценни точки дори в един толкова лош за нас уикенд, което определено се оказа приятна изненада за екипа.“

Философията на шампиона

Въпреки напрежението и огромните очаквания на феновете в България, младият състезател на тима на „Кампос Рейсинг“ демонстрира завидно хладнокръвие и зрялост. Той е наясно, че битката за титлата тази година ще бъде изключително оспорвана и безмилостна до самия край.

„Мисля, че най-важното за нас в момента е да продължим да печелим постоянни точки. Сигурен съм, че можем да увеличим аванса си или поне да останем здраво в битката, защото няма да е краят на света, ако не сме начело толкова рано в сезона. Всеки един кръг обаче е важен и ще се опитаме да извлечем абсолютния максимум от болида. Подготвям се за всяко едно състезание така, сякаш това е финалът на сезона. Правя го с цялото си сърце, влагам абсолютно цялата си енергия и всичко, на което съм способен в момента.“

9 старта за 12 седмици

Погледът на Никола Цолов вече е насочен и към предстоящата европейска част от календара, която ще подложи пилотите на нечовешко физическо и психическо натоварване. Сезонът навлиза в своята най-гореща и динамична фаза, където грешките ще се наказват сурово.

„За европейските стартове е критично важно да се намираме в добра позиция и да запазим този победен ритъм. Пресметнал съм, че в следващите 12 седмици ни предстоят цели 9 състезателни уикенда, така че поддържането на перфектен ритъм ще бъде ключът към успеха.“

Българинът допълни, че е напълно наясно колко трудно се печели титла на такова високо ниво. Нужен е огромен късмет и перфектно стечение на обстоятелствата, но Никола има едно скрито оръжие – опита.

„Аз бях в реалната битка за титлата и миналата година във Формула 3, печелил съм шампионати и преди в кариерата си, така че много добре знам как се прави и как да спечеля“, завърши уверено Българския лъв.

