Късна драма спаси Тулуза, Монако изпусна победата

Тулуза и Монако завършиха 2:2 в мач от 31-ия кръг на Лига 1. Гостите поведоха още в началото с голове на Джордан Тезе в 6-ата минута и Ламин Камара в 18-ата. След почивката домакините реагираха и стигнаха до равенството с попадения на Джейсън Ръсел-Роу в 62-ата минута и Емерсон в 90-ата. Така Монако остава седми с 51 точки, а Тулуза е десети с 38.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 31-ия кръг:

Олимпик Лион-Оксер - 3:2

Анже-Пари Сен Жермен - 0:3

Тулуза-Монако - 2:2

Днес:

Лориен-Страсбург

Льо Авър-Мец

ФК Париж-Лил

Рен-Нант

Олимпик Марсилия-Ница

От петък:

Брест-Ланс - 3:3

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 69 точки и мач по-малко, пред Ланс с 63. Олимпик Лион е трети с 57 точки и мач повече, следват Лил с 54 и Рен с 53.

