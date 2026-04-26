Късна драма спаси Тулуза, Монако изпусна победата

Тулуза и Монако завършиха 2:2 в мач от 31-ия кръг на Лига 1. Гостите поведоха още в началото с голове на Джордан Тезе в 6-ата минута и Ламин Камара в 18-ата. След почивката домакините реагираха и стигнаха до равенството с попадения на Джейсън Ръсел-Роу в 62-ата минута и Емерсон в 90-ата. Така Монако остава седми с 51 точки, а Тулуза е десети с 38.
Първенство на Франция по футбол, срещи от 31-ия кръг:
Олимпик Лион-Оксер - 3:2
Анже-Пари Сен Жермен - 0:3
Тулуза-Монако - 2:2
Днес:
Лориен-Страсбург
Льо Авър-Мец
ФК Париж-Лил
Рен-Нант
Олимпик Марсилия-Ница
От петък:
Брест-Ланс - 3:3
Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 69 точки и мач по-малко, пред Ланс с 63. Олимпик Лион е трети с 57 точки и мач повече, следват Лил с 54 и Рен с 53.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com