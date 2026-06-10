Големият завой в Реал Мадрид започва със завръщането на Моуриньо

Реал Мадрид е направил решителна крачка към това да си върне Жозе Моуриньо на „Сантяго Бернабеу“, след като Бенфика обяви, че испанският клуб е формализирал намерението си да привлече португалския треньор срещу 15 млн. евро. Моуриньо е дал съгласието си за сделката, а лисабонският клуб вече потвърди назначаването на Марко Силва за негов наследник.

Реал все още не е потвърдил официално назначението, но ходът идва веднага след преизбирането на Флорентино Перес и след сезон, в който мадридчани останаха без трофей. Новината бележи втори голям етап между Моуриньо и Реал след периода му начело на клуба от 2010 до 2013 г.

Сделката, която разтърси Лисабон и Мадрид

„Бенфика информира, че Реал Мадрид официално е формализирал намерението си да наеме треньора Жозе Моуриньо срещу стойност от 15 000 000 евро, като треньорът е дал съгласието си“, съобщи клубът в официално изявление до португалския пазарен регулатор CMVM. В краткото съобщение Бенфика добави: „Благодаря, Жозе Моуриньо.“

Почти веднага след това португалският гранд обяви и новия си треньор. Марко Силва е постигнал договорка за трудов договор за два сезона, с възможност за продължаване до 2028 г. Така Бенфика затвори бързо треньорската криза, предизвикана от офанзивата на Реал Мадрид.

Моуриньо между отказа и неизбежното завръщане

Само преди няколко седмици Моуриньо се опитваше да държи дистанция от темата за Мадрид. Пред Скай спортс той заяви: „Нямам предложение от Реал Мадрид. Но да се крия, да казвам, че няма нищо - това не мога да направя. Има нещо, но не директно с мен.“ Думите му оставиха врата открехната, без да потвърдят финална договорка.

В друг контекст португалецът е говорил и за тежестта на първия си престой в Мадрид. През 2017 г. той заяви, че е напуснал Реал със спокойствие, защото е дал на клуба повече, отколкото на всеки друг преди това. Тази реплика сега звучи като фон към завръщане, което ще бъде посрещнато не само със спомени за титли, но и със съзнание за напрежението, което винаги съпътства неговото име.

Вторият мандат започва с високо напрежение

Моуриньо вече е работил в Реал Мадрид от 2010 до 2013 г., когато спечели титлата в Ла Лига, Купата на Испания и Суперкупата на Испания. Той пое испанския гранд след требъла с Интер през 2010 г., а престоят му в Мадрид остана белязан от остър сблъсък със Барселона, силни резултати в първенството и три поредни полуфинала в Шампионската лига.

Португалецът е сред малцината треньори, печелили Шампионската лига с два различни клуба - Порто през 2004 г. и Интер през 2010 г. Той има и европейски трофеи от Купата на УЕФА, Лига Европа и Лигата на конференциите, което го превърна в първия треньор, триумфирал в трите големи клубни турнира на УЕФА в съвременния им формат.

Новият ход на Перес

Според Ройтерс завръщането на Моуриньо беше част от предизборното обещание на Флорентино Перес, който запази президентския пост след първия реален изборен сблъсък в клуба от две десетилетия. Темата бе допълнително нагорещена от спорен видеоклип с Моуриньо, разпространен по време на кампанията, като в Португалия се появиха съмнения дали кадрите не са генерирани със изкуствен интелект. Екипът на Перес настоя, че видеото е автентично, но лагерът на Моуриньо не даде коментар.

Реал влиза в промяната след болезнен сезон. Отборът завърши втори в испанското първенство, отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига и преживя унизителна загуба от тим от по-долна дивизия за Купата на краля. Именно този срив превърна треньорската рокада в първи голям сигнал, че ръководството търси по-твърда ръка и незабавен обрат.

Голямото име, големият риск

Моуриньо е работил още в Лейрия, Порто, Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома, Фенербахче и Бенфика. Кариерата му включва 26 трофея и го поставя сред най-успешните треньори в модерния футбол. През 2017 г. УЕФА го включи сред 10-те най-велики треньори от създаването на организацията през 1954 г., а наследството му остава свързано с отбори, които печелят бързо, но често живеят в постоянно напрежение.

В Бенфика Моуриньо пристигна през септември 2025 г., но престоят му приключва още преди края на договора. Според данни, цитирани от норвежкото издание VG, той е водил отбора в 45 мача през сезона, със 27 победи, а Бенфика е завършила трета в португалското първенство. Сега лисабонският клуб прехвърля отговорността към Марко Силва, докато Реал залага на треньор, който познава клуба, президента и натиска в Мадрид.

Реал Мадрид не търси просто треньор, а силен символ за рестарт след сезон без голяма награда. Моуриньо носи опит, трофеи и авторитет, но и риск от ново напрежение в съблекалня, която ще трябва бързо да приеме неговия стил. Ако Перес е заложил на него като политически и спортен ход, успехът вече няма да се измерва с обещания, а със скоростта, с която Реал ще се върне към титлите.

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