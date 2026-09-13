Тулуза изпусна своя миг, Лион я наказа жестоко
Греда спаси гостите преди почивката, а Нартей и Фофана решиха всичко през второто полувреме
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Греда спаси гостите преди почивката, а Нартей и Фофана решиха всичко през второто полувреме
Обрат след почивката донесе 2:2 и запази интригата в класирането
Грийнууд донесе ценната победа, домакините затъват в серия без успех
Победата е трета поредна за парижани от началото на сезона
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Нападателят бе представен във френския клуб
"Монегаските" отпаднаха и за Купата на Франция
Днес в 6.45 часа местно време е било евакуирано летището във френския град Тулуза, съобщава вестник France Bleu, цитиран от БНТ. Очевидци в социалнит...
Френските власти разбиха българска мрежа за обири в Тулуза, съобщава френският вестник "Депеш". Арестувани са тринайсет българи. Един от заподозрените...
София. Арт Плейс Интерпред приютява изложбата на Димитър Анастасов, посветена на Франция - "Розовият град" - рисунки от Тулуза. "Открих Тулуза през 2...